NNIT-topchef: Super kvartal hvor mange ting gik op i en højere enhed

Selskabets administrerende direktør, Per Kogut, kalder det ligefrem for et "super kvartal", hvor købet af Scales bidrager positivt og satsningen på internationale life science-kunder også giver solid vækst.

»Selv om jeg var lidt nervøs for fjerde kvartal, så kom det godt ud. Vores strategi om at fokusere på danske kunder og fokusere på internationale life science-kunder har vist sig fortsat at være rigtig, og der er utroligt mange ting for os, der gik op i en højere enhed her i fjerde kvartal,« siger han i et interview med Ritzau Finans.

I kvartalet omsatte NNIT for 816 mio. kr. i faste valutakurser, hvilket var 6,2 pct. mere end i samme periode sidste år, og driftsmarginalen steg til 13,3 pct. svarende til en fremgang på 0,7 procentpoint - ligeledes målt i faste valutakurser.

»Vores opkøb af Scales tilbage i maj fortsætter med at tilføre meget stor værdi - både Scales som selvstændig del af gruppen, men også i det samarbejde, der er. Det lover rigtigt godt for fremtiden. Og så giver vores strategi omkring vores internationale life science-kunder altså en tocifret vækst,« siger Per Kogut.