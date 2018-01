NNIT leverer stærk afslutning på 2017

Omsætningen blev rapporteret til 812 mio. kr. mod 769 mio. kr. i samme kvartal 2016. Driftsoverskuddet steg til 113 mio. kr. fra 97 mio. kr., og bundlinjen viste 86 mio. kr. mod 72 mio. kr.

For hele 2017 var nettooverskuddet dog uændret, da det blev 216 mio. kr., som det ligeledes gjorde i 2016.

»Vi afslutter et turbulent 2017 med et stærkt fjerde kvartal, så nu går vi ind i 2018 med ro i maven«, siger topchefen Per Kogut i regnskabet og glæder sig over, at udbyttet kan forhøjes.

»Selv om vi har brugt penge på opkøb af Scales og et nyt datacenter til i alt 280 mio. kr., øger vi alligevel udbyttebetalingen og tilgodeser aktionærerne uden at gældsætte virksomheden,« siger topchefen Per Kogut i regnskabet.

Han glæder sig over, at NNIT's stærke, underliggende pengestrømme gør det muligt at foreslå en øget dividendeudbetaling til samlet 4,30 kr. per aktie i 2017 sammenlignet med 4,20 kr. per aktie i 2016.

NNIT venter i 2018 en omsætningsvækst i faste valutakurser på 4-7 pct. og en overskudsgrad på omkring 10-10,5 pct. - ligeledes i faste valutakurser.

»Ordrebogen viser fortsat usikkerhed omkring væksten i omsætningen fra vores største kunde, som kan gå hen og påvirke 2018, men vi opfatter vores langsigtede mål på omsætningsvækst på 5 pct. som opnåeligt,« udtaler administrerende direktør Per Kogut i regnskabet.