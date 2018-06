Lange fængselsstraffe til Johan Schlüter og Susanne Fryland

Mandag kl. 15 faldt der dom i den mere end fire måneder lange retssag mod trioen bag advokatfirmaet Johan Schlüter, som var tiltalt for svindel og regnskabsmanipulation.

Københavns Byret afgjorde efter mere end 20 retsmøder, at Johan Schlüter får fire års betinget fængsel, at Susanne Fryland får fem år og seks måneders ubetinget fængsel, og at Lars Halgreen får ni måneders betinget fængsel.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Sådan lyder dommene i Schlüter-sagen Her er dommen over de tre: Johan Schlüter idømmes fire års betinget fængsel for mandatsvig af særlig grov karakter og forsøg på skyldnersvig. Dommen gøres betinget grundet alder og personlige forhold.

Susanne Fryland idømmes fem års og seks måneders ubetinget fængsel for mandatsvig af særlig grov karakter og forsøg på skyldnersvig.

Lars Halgreen idømmes ni måneders betinget fængsel. Dommen gøres betinget, da der er tale om forsøg på skyldnersvig og gode personlige forhold. Her er anklagerens strafpåstand mod de tre advokater: Anklageren krævede seks års fængsel til Johan Schlüter og Susanne Fryland. Anklageren krævede tre års fængsel til Lars Halgreen.

Anklageren krævede alle tre fradømt retten til at lede virksomheder og til at virke som advokater. Ritzau/Berlingske

Johan Schlüter og Susanne Fryland blev dømt for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed for ikke under 100 millioner kroner. Alle tre er dømt for regnskabsmanipulation og forsøg på skyldnersvig.

Susanne Fryland, der fik den absolut hårdeste dom, var som den eneste af de tiltalte ikke mødt frem til domsafsigelsen, der blev noget af et tilløbsstykke, så retten måtte stille ekstra stole frem i den i forvejen rummelige retssal.

Susanne Fryland, der under hele retssagen ellers troligt har siddet på sin plads nær dommerne, blev dømt for mandatsvig af særlig grov karakter og forsøg på skyldnersvig.

Straframmen for groft mandatsvig er otte år, så retten har lagt sig i den høje ende af spektret. Retten lagde i sin dom særlig vægt på det store beløb, som både Susanne Fryland og Johan Schlüter blev dømt skyldige i at have bortsvindlet.

Advokater i betroet rolle

Retten fandt, at duoen var skyldige i mandatsvig for ikke under 100 millioner kroner, fordi de overfakturerede to af deres klienter, rettighedshaverforeningerne CAB og Filmret, for det store beløb.

Retten lagde i sin dom også vægt på, at de begge var advokater og dermed i en betroet rolle.

Johan Schlüter lod sig ikke synligt mærke med rettens afgørelse, da dommer Lone Bach Nielsen læste højt fra dommen, som blev gjort betinget på grund af Schlüters alder. Han nærmer sig 74 år og er synligt gangbesværet. Han har under hele retssagen måttet støtte sig til en krykke.

Efter at retsmødet var slut, var det en fåmælt Johan Schlüter, der afviste at udtale sig til de fremmødte journalister.

»Nej,« lød hans korte svar til ønsket om en kommentar.

Svaret var det samme fra Lars Halgreen, der i modsætning til Johan Schlüter ikke skjulte sin overraskelse, da dommen over ham blev læst op. Han kiggede op i loftet, mens han hviskede et lavmælt »nej«.

Lars Halgreens dom blev gjort betinget på grund af hans gode personlige forhold, og det faktum, at sagen har haft store konsekvenser for ham, selv om han ikke var anklaget for hovedforholdet, mandatsvig.

Tilfreds anklager

Specialanklager Malene Stage Christensen udtrykte ifølge Ritzau umiddelbar tilfredshed med dommen:

»Retten har slået fast, at to advokater er idømt årelange fængselsstraffe. Så er straffen gjort betinget, og det giver loven mulighed for, når der er tale om høj alder. Men begge advokater, der har svindet med klienternes midler er fundet skyldige. Jeg er tilfreds med den straf, der er udmålt. De er kendt skyldige, og det er det vigtige,« sagde hun efter dommen.

Med byrettens dom blev det slået fast, at Susanne Fryland ikke var alene om svindlen. Johan Schlüter og Lars Halgreen forsøgte ellers i første omgang at udpege Susanne Fryland som syndebuk, da sagen kom frem i sommeren 2015. Det fik hende til at spå, at »anden runde ville blive sjovere«.

Sagen kom frem, da film- og TV-producenter forenet i Producentforeningen i juni 2015 gik til politiet, fordi de mente, at advokatfirmaet havde svindlet mindst 100 mio. kr. bort. Advokatfirmaet havde i årevis forvaltet millioner af Copydan-kroner på vegne af Producentforeningen.

Det fik prompte Johan Schlüter og Lars Halgreen til at erklære sig som ofre og udpege den tredje partner, Susanne Fryland, som den skyldige. De meldte hende til politiet for at have begået grove økonomiske forbrydelser over for tre foreninger under Producentforeningen. Men ifølge retten var Schlüter altså ikke et offer. Han var medskyldig i mandatsvig med de betroede midler.

Lars Halgreen blev alene dømt for regnskabsmanipulation og forsøg på skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed.

Likviditetsmangel på advokatkontoret

Under retssagen var et af de gennemgående temaer advokatfirmaet Johan Schlüters likviditetsproblemer, som blev kædet sammen med overfakturering. Det kom blandt andet frem under afhøringen af Susanne Fryland, som ud over at være partner i advokatfirmaet også var direktør for advokatfirmaets datterselskab, Registrering Danmark, som i praksis stod for forvaltningen af millioner af Copydan-penge på vegne af foreningerne CAB og Filmret. Hun forklarede, at når de på advokatfirmaet i København »skreg på likviditet«, så udskrev hun en faktura til en forening.

Og det er noget af det, som retten har hæftet sig ved i forholdet om groft mandatsvig. I dommen skriver retten, at den finder det bevist, at både advokatfirmaet og Registrering Danmark manglede likviditet, at op mod 50 pct. af indtægterne i advokatfirmaet kom fra forvaltning af rettighedsmidlerne, og at advokatfirmaet havde vanskeligt ved at generere den fornødne omsætning og indtjening.

Retten finder det også bevist, at Susanne Fryland bad om at få udstedt fakturaer til CAB eller Filmret, når der manglede likviditet i enten advokatfirmaet eller i datterselskabet.

Med de betingede domme til Schlüter og Halgreen skal ingen af dem dermed afsone, så længe de undlader at begå ny strafbar kriminalitet i en prøvetid på et år regnet fra den endelige dom. Både Susanne Fryland og Lars Halgreen ankede prompte byretsdommen, så dermed fortsætter svindelsagen i landretten.

Johan Schlüter og hans advokat, Jakob Skaarup Arrevad, ville ikke på stedet tage stilling til, om afgørelsen skal ankes eller ej.

»Nu skal vi lige læse dommen,« lød det fra Arrevad.

Ud over fængselsstraffene afgjorde byretten også, at den 50-årige Susanne Fryland og Johan Schlüter indtil videre frakendes retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. De frakendes også indtil videre retten til at udøve advokatvirksomhed.

Og hos Johan Schlüter, der er gået personlig konkurs, vil retten konfiskere 550.000 kr. Det skyldes, at han også blev fundet skyldig i groft mandatsvig i et andet af sagens forhold.

Retten afgjorde også, at Lars Halgreen i to år ikke må udøve advokatvirksomhed.