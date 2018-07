Kuratorstrid: Kammeradvokatens timepriser over 80 pct. for høje

Kammeradvokatens bestyrelsesformand, Boris Frederiksen (tv.), er under heftig beskydning fra sin medkurator Kristian Elvang (th.) fra det mindre advokatkontor Elvang & Partnere, i en konkurssag, som beskylder ham for at tage for højt salær. (Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen og PR)