Kromann Reumert kåret til Europas bedste advokatfirma

Kromann Reumert kan smykke sig med to nye titler. Det københavnske advokatkontor, der også har kontor i London, blev torsdag i London kåret som både European Law Firm of the Year og Nordic Law Firm of the Year.

Det er første gang nogensinde, at et nordisk advokatfirma er blevet kåret til Europas bedste, oplyser Kromann Reumert i en pressemeddelse.

Bag kåringen står branchemediet The Lawyer, som uddelte priser i 24 kategorier. Dommerne fremhævede særligt Kromann Reumerts investeringer i medarbejderudvikling og digitale fokus.

Om prisen siger managing partner i Kromann Reumert, Arne Møllin Ottosen:

»Vi er alle sammen stolte af og ydmyge over at blive kåret til både "European Law Firm of the Year" og "Nordic Law Firm of the Year". Priserne er en kæmpe cadeau til vores medarbejdere, som hver dag sikrer, at vi leverer den høje kvalitet, som The Lawyer har lagt vægt på i valget af Kromann Reumert til de to topplaceringer.«

Kromann Reumert er Danmarks næststørste advokatfirma målt på antal jurister. Størst er Kammeradvokaten.