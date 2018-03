Falck fyrer 570 i Danmark: Presset af hård konkurrence på sygetransport

Konkurrencen på sygetransportområdet betyder, at Falck i Danmark fyrer 570 medarbejdere, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Her lyder det, at man har valgt at afskedige de medarbejdere, der beskæftiger sig med patienttransport, fordi Falck i dag opererer med for høje omkostninger på området. Derfor vil Falck bruge eksterne virksomheder til at transportere alle patienter, der ikke fejler noget akut, rundt.

»Vi opererer i dag på omkostningsvilkår, der er 15-20% højere end vilkårene på det øvrige marked for siddende patienttransport. Uden tilpasning af vores leverancemodel vil Falck i løbet af kort tid ikke længere være i markedet for siddende patienttransport,« siger Jakob Bomholt, der er vicedirektør i Falck.

Med ændringen afskediger Falck 570 hel- og deltidsmedarbejdere, der i dag arbejder med siddende patienttransport. 250 af de 570 afskedigede medarbejdere afskediges som en konsekvens af, at Falcks kontrakt om siddende patienttransport med Region Hovedstaden udløber senere i år.

Ny topchef svinger kniven



Fyringerne kommer, efter Falck sidste år fik ny topchef, Jakob Riis, som blev ansat til at rydde op. Falck, der blandt meget andet driver ambulancekørsel og vejassistance, er gået fra at være et af de mest markante vækstevetyr i dansk erhvervsliv til at være en virksomhed i indtjeningskrise, som nærmest skal vendes 180 grader.

Mens Falck i årene 2012-2016 vokstede med cirka en milliard kroner om året bl.a ved at købe regionale ambulanceselskaber i Colombia, USA og Spanien, kom indtjeningen samtidig under pres. Alligevel kom det bag på den nye topchef, hvor slemt det stod til, da han dykkede ned i tallene.

»Opgaven med at ændre Falck er meget større, end jeg troede. Det er både min og bestyrelsens opfattelse. Til gengæld er det meget tydeligt, hvad vi skal have vendt rundt og gøre anderledes. Alle de problemer, vi står i, har vi selv skabt. Så det kan vi også selv rode os ud af,« sagde Jakob Riis i nvovember.

Han satte ved samme lejlighed gang i en forenklingsproces, der er et opgør med forgængerne Allan Søgaard Larsen og Morten R. Pedersens »knopskydningsstrategi«, hvor der blev opkøbt og startet nye virksomheder med arme og ben. Nu skal der spares, og virksomhedens evne til at tjene penge er eneste fokus de næste par år.

Topledelse er også blevet tæmmet

Jakob Riis kom til Falck fra Novo Nordisk, hvor han bl.a. arbejdede under Kåre Schultz, som, da han skiftede til Lundbeck, fyrede 1.000 medarbejdere som noget af det første. Derfor blev der allerede ved ved Jakoob Riis' ankomst spekuleret meget i, at han ville følge samme formel og skære hårdt i antallet af medarbejdere i Falck.

Siden da har han renset ud i den tidligere topledelse, der i årevis var med til at få Falck ud på nye markeder på bekostning af indtjeningsevnen. I januar skrev Finans.dk, at 70 pct. af topledergruppen i Falck nu består af nye folk, og at langt størstedelen af dem er kommet til, efter Jakob Riis blev ny topchef.

Afskedigelserne sker med virkning fra udgangen af september 2018.



Falck har ifølge det seneste årsregnskab 11.353 medarbejdere ansat i Danmark i alt.