Efter mere end 20 retsmøder: Johan Schlüter og Susanne Fryland får flere års fængsel

Mandag kl. 15 faldt der dom i den mere end fire måneder lange retssag mod trioen bag advokatfirmaet Johan Schlüter, som var tiltalt for svindel og regnskabsmanipulation.

Københavns Byret afgjorde efter mere end 20 retsmøder, at Johan Schlüter får 4 års betinget fængsel, Susanne Fryland får 5 år og 6 måneders fængsel og Lars Halgreen 9 måneders betinget fængsel. Schlüter og Halgreen skal ikke ind og afsone, så længe de undgår at begå strafbar kriminalitet det næste år.

Johan Schlüter og Susanne Fryland er dømt for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed for ikke under 100 millioner kroner. Alle tre er dømt for forsøg på skyldnersvig.

Susanne Fryland og Lars Halgreen anker dommen. Schlüters advokat oplyser, at han vil læse dommen, inden de tager stilling til en eventuel ankesag.

De tre var tiltalt for i alt seks forhold, herunder skyldnersvig og regnskabsmanipulation. Hovedforholdet, mandatsvig og svindel med klientmidler, omfattede imidlertid kun Schlüter og Fryland.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Overblik: Sådan lyder dommene i Schlüter-sagen Her er dommen over de tre: Johan Schlüter idømmes fire års betinget fængsel for mandatsvig af særlig grov karakter og forsøg på skyldnersvig. Dommen gøres betinget grundet alder og personlige forhold.

Susanne Fryland idømmes fem års og seks måneders fængsel for mandatsvig af særlig grov karakter og forsøg på skyldnersvig.

Lars Halgreen idømmes ni måneders fængsel. Dommen gøres betinget, da der er tale om forsøg på skyldnersvig og han personlige forhold. Her er anklagerens strafpåstand mod de tre advokater: Anklageren krævede seks års fængsel til Johan Schlüter og Susanne Fryland. Anklageren krævede tre års fængsel til Lars Halgreen.

Anklageren krævede alle tre fradømt retten til at lede virksomheder og til at virke som advokater. / Ritzau Finans /

Schlüter og Fryland, som arbejdede tæt sammen i mere end 20 år, var betroet forvaltningen af de millioner af Copydan-penge, som film- og tv-producenter hvert år modtager. Ifølge anklagemyndigheden blev mere end 110 millioner af disse Copydan-penge imidlertid kanaliseret over i advokatfirmaet. Det skete ved at overfakturere film- og tv-producenterne igennem fire år.

De tre tiltalte har gennem hele retssagen erklæret sig uskyldige og gik efter en frifindelse. Anklagemyndigheden har derimod argumenteret for, at Johan Schlüter og Susanne Fryland hver burde idømmes seks års fængsel for groft mandatsvig og groft skyldnersvig, mens Lars Halgreen burde idømmes tre års fængsel for groft skyldnersvig.

I retssagen har et af gennemgående temaer været advokatfirmaet Johan Schlüters likviditetsproblemer. Det kom blandt andet frem under afhøringen af Susanne Fryland, som ud over at være partner også var direktør for advokatfirmaets datterselskab i Slagelse, Registrering Danmark, som i praksis stod for forvaltningen af millioner af Copydan-penge på vegne af foreningerne CAB og Filmret.

Under afhøringen fremlagde anklageren eksempelvis en e-mail fra Susanne Fryland til regnskabschefen i Registrering Danmark om, at »de skriger på likviditet« i København. Anklageren ville vide, hvem der skreg på likviditet.

»Det gjorde Johan Schlüter og Lars Halgreen,« svarede Fryland.

»Var det sådan, at når de skreg på likviditet i København, så udskrev Susanne Fryland en faktura til en forening?« spurgte anklageren.

»Ja,« svarede Fryland.

De tre advokater var indehavere af Johan Schlüter Advokatfirma, indtil ballonen sprang i juni 2015, og de pludselig ikke længere stod skulder ved skulder i det fine advokatselskab med de store guldbogstaver på facaden på Højbro Plads midt i København.

Advokatfirmaet forvaltede i årevis millioner af kroner for film- og TV-producenter forenet i Producentforeningen, men i juni 2015 gik foreningen til politiet, fordi den mente, at advokatfirmaet havde svindlet mindst 100 mio. kr. bort.

Det fik prompte Johan Schlüter og Lars Halgreen til at erklære sig som ofre og udpege den tredje partner, Susanne Fryland, som den skyldige. De meldte hende til politiet for at have begået grove økonomiske forbrydelser over for tre foreninger under Producentforeningen.

Politiet så dog anderledes på sagen. De endte alle tre på anklagebænken.