Der er mange måder at bruge penge på. Nogle er bedre end andre, men ingen måder er dårligere end mangel på planlægning og overblik. Her er et bud på, hvordan du undgår at spilde dine penge.

Teorien om private husholdningers økonomi bygger på en forudsætning om, at du som forbruger handler rationelt. Det vil sige, du forsøger at få mest muligt ud af din økonomi.

Teorien antager også, at det er muligt at forudsige, hvad der er bedst for den enkelt forbruger. Der er altså, teoretisk set, fuld gennemsigtighed i markedet, og det er forholdsvis let at optimere økonomien. Dermed bliver det udelukkende et spørgsmål om behov, og det er efterspørgslen der skaber markedet og priserne. Men sådan er virkeligheden jo ikke – i hvert fald ikke altid.

Alligevel kan teorien om forbrugernes rationelle opførsel bruges til at udvikle metoder for god planlægning i husholdningerne. Jeg kalder det kunsten at få mest muligt ud af sin økonomi.

Du bør planlægge alle dele af din økonomi. Der er to principper, som er særligt vigtige, for at du kan skabe overblik og få mest muligt ud af din økonomi: Rationel forvaltning og rationel beslutning.

Rationelle beslutninger kan eksempelvis være, om du lejer eller ejer din bolig, om du vil leve med et stort rådighedsbeløb eller et lavt – eller om du har tilstrækkelig opsparing og reserver. Det er i høj grad et spørgsmål om at tage den rigtige risiko på det rigtige tidspunkt.

Rationel forvaltning handler om at styre din økonomi, så du fører dine beslutninger ud i livet. Det er meget et spørgsmål om at nyttemaksimere – at få mest muligt ud af dine penge. Det kan du være god eller dårlig til.

Det værste, du kan gøre, er dog slet ikke at overveje, om du kan gøre tingene anderledes. Det gælder om at overveje dine valg og indse, hvor meget det betyder for dit liv at være fornuftig med dine penge.

Det drejer sig ikke alene om at begrænse forbruget mest muligt – faktisk handler det meget lidt om det. Derimod drejer det sig om at have råd til at bruge det, du vil, når du ønsker det. Det er ikke det samme som, at du kan få alt, hvad du drømmer om. Med andre ord er målet med at optimere økonomien ikke at bruge mindst muligt men at få mest muligt ud af hver eneste krone, du tjener eller får i afkast af formuen.

Det opnår du bedst ved at være rationel i beslutning og handling og ved at udvikle vaner og metoder, der understøtter dette mål.

Evnen til at tage gode rationelle beslutninger om din økonomi afhænger af din økonomiske type. Du kan måske genkende dig selv i en af disse fire økonomiske arketyper: Forbrugeren, investoren, opspareren og planlæggeren.

Forbrugeren er ikke særligt rationel i sin adfærd og har en sandsynlighed for at få en dårlig økonomi. Investoren er god til at tage chancer men elendig til at få noget ud af afkastet. Opspareren er så bange for at bruge penge, at al investering sker med livrem og seler. Planlæggeren er idealet, hvis du skal have mest muligt ud af din økonomi.

Der er ikke mange, der lever op til at være planlægger, men der er mange, som tror, de er det. De økonomiske typer påvirker desuden hinanden i parforholdet, så der opstår forskellige beslutningsregimer, og så bliver det for alvor indviklet.

En god måde at fastholde sig selv på et rationelt spor er at sørge for løbende at bruge tid på alle dele af økonomien. Det gør du ved hver eneste måned at løse de små og store praktiske opgaver, der er i økonomien.

For at holde styr på opgaverne kan du bruge en privatøkonomisk opgavekalender. Jeg deler denne, jeg selv har lavet, med læserne af Berlingske Business.

Du kan få til sendt kalenderen for hele året her: www.finanshus.dk/opgavekalender.

Min udfordring til dig er, at du bruger kalenderen det kommende år. Sæt nogle timer af hver måned til opgaverne. Nogle opgaver er måske ikke relevante for dig, men forsøg at lave alle de andre opgaver. Det vil helt sikkert gøre, at du får mere ud af din økonomi.

Kim Valentin er uafhængig økonomisk rådgiver i Finanshuset i Fredensborg