Er det nu, jeg skal hæve min efterløn? Jeg tror det ikke

Kort og godt handler det om, at regeringen vil have os til at slide hårdere i det og arbejde noget mere. Derfor er det meget logisk, at vi nu endnu en gang får tilbuddet om at hæve vores efterløn. Så kan de nok engang forsøge at komme af med den ordning, der er endt som lidt af et mareridt for skiftende regeringer.

Jeg har været med i efterlønsordningen hele vejen igennem. Ikke fordi jeg regner med at komme til at gå på efterløn – jeg tilmeldte mig ordningen ud fra tankegangen om at sprede min opsparing på flere ben. Hvis man ikke bruger efterlønnen, får man en skattefri præmie, når man trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Den præmie svarer til en ganske pæn forrentning af indbetalingerne til efterlønnen, og den giver en fin lille portion penge ved siden af opsparingen til pension.

Men er det fortsat en god idé, nu hvor man bliver lokket med et alternativ?

Regeringen kom med et lignende tilbud tilbage i 2012, og dengang beholdt jeg efterlønnen – dog uden at have gjort mig de helt store tanker om det. Denne gang har de fleste sikkert fået et brev fra a-kassen om, hvad der sker, hvis man hæver efterlønnen. I brevet står der tydeligt, at der ikke er nogen fortrydelsesret, og at man ikke længere vil optjene den skattefri præmie, hvis man vælger at hæve efterlønnen nu. Det lyder meget logisk.

For at grave dybere ned i spørgsmålet har jeg set på en større analyse fra Danske Bank. Heri har banken set på, om det kan betale sig at hæve efterlønnen eller ej. Banken understreger, at det er et kompliceret spørgsmål med mange mulige udfald. Jeg har set på et eksempel, hvor man arbejder helt frem til pensionsalderen.

Under en række forudsætninger kommer banken frem til, at hvis man er født før 1966 og ikke har planer om at gå på efterløn, kan det bedst betale sig at blive i efterlønsordningen og gå efter den skattefri præmie. Det skyldes, at man i den situation kun har få år til at få forrentet den udbetalte efterløn et andet sted. Og så bliver det meget svært at nå et afkast, som svarer til den skattefrie præmie.

Som udgangspunkt vil det for mig derved bedst kunne betale sig at hæve pengene, men jeg ligger lige på grænsen, og der skal ikke meget til for at tippe regnskabet. Hvis man eksempelvis har dyr gæld, kan det måske betale sig at hæve efterlønnen og få fjernet gælden eller noget af den. Jeg har dog ikke nogen dyr gæld.

En anden situation er, hvis man betaler topskat nu og kun bundskat ved pensionering. Så kan det sagtens være, at det kan betale sig at få hævet efterlønnen og lægge den over i en pensions­opsparing.

Det kunne være et godt argument for at hæve efterlønnen, men det vil kræve en beregning hos min a-kasse eller bank. Heldigvis har man til udgangen af juni til at få den lavet.

Frederik M. Juel er privatøkonomisk journalist på Business