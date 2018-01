Vi bliver rigere i 2018: Så mange flere penge får en typisk familie

Opsvinget fortsætter både i år og næste år og giver en typisk familie på fire et pænt tilskud til at forsøde tilværelsen, spår ny prognose for dansk økonomi, som Danske Bank netop har offentliggjort.

Ifølge cheføkonom Las Olsen bliver danskerne først og fremmest rigere, fordi lønningerne - endnu engang - kommer til at stige mere end priserne. På baggrund af prognosen har han beregnet, at Danske Banks såkaldte modelfamilie i 2018 kan forvente at få 403 kroner mere mellem hænderne om måneden. Eller en ekstra årlig indtægt på 4.836 kroner efter skat.

Og festen ser ud til at fortsætte ind i 2019, hvor cheføkonomen forventer, at modelfamilien står til at få yderligere 568 kroner om måneden at gøre godt med.

»Det er faktisk ret pænt - især set i lyset af, at det år efter år siden 2012 er gået den vej. I 2019 vil familien have 3.300 kroner mere om måneden til forbrug end i 2012,« siger Las Olsen og påpeger, at det svarer til et løft i familiens årlige rådighedsbeløb på 39.600 kroner.

Danske Banks modelfamilie repræsenterer en gennemsnitlig dansk familie bestående af to fuldtidsbeskæftigede voksne med en samlet indtjening på omkring 74.000 kroner om måneden. De har to børn og en bil og bor i Horsens i et parcelhus med en markedsværdi på 1,8 millioner kroner - hvilket er landsgennemsnittet for et hus på 140 kvaderatmeter.

»Det hører med til billedet, at det er familier som denne, som virkelig har fået noget ud af de senere års økonomiske opsving,« siger Las Olsen.

Han påpeger, at de fleste danskere vil komme til at opleve en økonomisk fremgang, men at den ikke bliver lige stor for alle. Vinderne er især dem i fast arbejde, som får gavn af lønstigninger såvel som en lille skattelettelse.

»Vi forventer, at lønnen stiger med 2,1 procent i 2018. Selvom lønvæksten historisk set ikke er voldsomt imponerende, er det stadig mere, end vi forventer, at priserne vil stige,« siger Las Olsen og forklarer, at der med en prisstigning på 1,2 procent er tale om en reallønsfremgang.

Hvis man samtidig er boligejer og har et lån, har man også glæde af de lave renter - som ifølge cheføkonomen bliver ved med at være lave i hvert fald året ud.

»For boligejerne tegner det helt klart lyst,« understreger han.

Danske Bank spår blandt andet, at boligpriserne vil fortsætte op. På landsplan ventes de i gennemsnit at stige med fire procent i 2018 og 2,5 procent i 2019. Og kombinationen af stigende boligpriser og større jobsikkerhed er med til at skabe tryghed om den økonomiske udvikling - og dermed sætte yderligere skub i privatforbruget.

»Boligejerne har glæde af, at priserne bliver ved med at stige, så formuen bliver større. Men man får selvfølgelig kun rigtig glæde af det, hvis man sælger boligen,« forklarer Las Olsen.

Til gengæld er stigende boligpriser lig med større friværdi, hvilket giver bedre muligheder for at låne penge, hvis man ønsker at investere i f.eks. bil, bolig eller sommerhus.

For modelfamilien betyder udviklingen i boligpriserne eksempelvis, at deres hus ved udgangen af 2019 vil være steget med 5,5 procent i forhold til, hvad det var værd i slutningen af 2017. Hvis prognosen holder stik, svarer det til en værdistigning på 100.000 kroner.

Blandt dem, som ikke kommer til at mærke opsvinget lune så meget i pengepungen, nævner han blandt andet personer på overførselsindkomster, da deres indtægter ikke følger den generelle lønudvikling - men en mere afdæmpet regulering som følge af skattereformen fra 2012.

»Så de vil kun få en ret lille fremgang i deres økonomi. Samtidig vil der selvfølgelig altid være mennesker, som oplever økonomisk tilbagegang, hvis de eksempelvis bliver ramt af sygdom, arbejdsløshed eller går på pension,« fortæller Las Olsen.

Der venter også en besparelse på elregningen, da PSO-afgiften reduceres yderligere fra 2018-2019 og bliver helt udfaset i 2020.

Selvom der overordnet er udsigt til flere penge for danskerne i både 2018 og 2019, skal vi dog ikke tage det som en selvfølge, at festen fortsætter i det uendelige, understreger han.

»Heldigvis er det normalt, at lønningerne stiger mere end priserne. Men der bliver måske ikke ved at være helt så stor forskel i de kommende år. Renterne bliver måske heller ikke ved med at være så lave. Boligpriserne kan også på sigt begynde at gå den anden vej. Jeg regner med, at tendensen med at flere kommer i arbejde fortsætter nogle år frem, men tempoet bliver lavere. Og en dag kommer der en ny krise, men det er ikke lige i horisonten,« siger Las Olsen.