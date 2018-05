Tid til bankskifte? Disse har de mest tilfredse kunder

At skifte eller ikke at skifte. Bank altså.

Det er langtfra alle, der er tilfredse med deres bank. Det understreger en ny undersøgelse fra Mybanker, hvor bankkunder er blevet spurgt, hvor tilfredse de er, og om de overvejer at skifte bank.

Her er der langt fra top til bund. Andelen af tilfredse bankkunder bevæger sig fra 87 procent ned til 46 procent.

Selve det at skifte bank er ikke så kompliceret, for de gør det meste for en. Det er mere det med at få nogle forskellige tilbud, holde nogle møder og spørge ind til det, man ikke forstår, så man finder ud af, hvad forskellene er. Louise Skjødsholm, specialkonsulent i finansielt forbrug hos Penge- og Pensionspanelet DEL CITAT

Vilkår til forhandling

Ifølge Louise Skjødsholm, som er specialkonsulent i finansielt forbrug hos Penge- og Pensionspanelet, kan sådan en undersøgelse måske være med til at sætte skub i overvejelserne om, hvorvidt det kan være en fordel at skifte bank.

»Man kan se på, hvor ens nuværende bank ligger og de banker, man overvejer at skifte til. Det kan man tage som et pejlemærke, hvis man skal ud og skifte bank. Men der er jo mange ting i det for eksempel pris, rente, vilkår og gebyrer,« siger Louise Skjødsholm og tilføjer:

»Så det, man skal gøre, er at indhente tilbud fra de banker, man overvejer at skifte til. Og så skal man være kritisk, stille spørgsmål til det og begynde at forhandle.«

Langt fra top til bund

I toppen af undersøgelsen finder man Arbejdernes Landsbank, som har den største andel af tilfredse kunder. Her har 87 procent svaret, at de er tilfredse eller meget tilfredse.

Og banken gør sig også positivt bemærket, i forhold til hvor mange af kunderne der overvejer at skifte bank. Her har banken den laveste andel af kunder, der overvejer at skifte bank - nemlig 21 procent.

I den anden ende af skalaen viser undersøgelsen, at Nordea indtager en sidsteplads, når man ser på andelen af tilfredse kunder. 46 procent svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse.

Derfor er det måske heller ikke så overraskende, at Nordea er den bank, hvor flest kunder svarer, at de overvejer at skifte. 68 procent af de adspurgte Nordea-kunder overvejer at skifte bank.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Banker med de mest tilfredse kunder i 2018 1) Arbejdernes Landsbank 2) Nordjyske Bank 3) Sparekassen Kronjylland 4) Alm. Brand Bank 5) Lån og Spar Bank 6) Handelsbanken 7) Sparekassen Vendsyssel 8) Sparekassen Sjælland - Fyn 9) Jutlander Bank 10) Nykredit 11) Jyske Bank 12) Spar Nord Bank 13) Danske Bank 14) Vestjysk Bank 15) Bank Nordik 16) Den Jyske Sparekasse 17) Sydbank 18) Ringkjøbing Landbobank 19) Nordea Der fremgår kun 19 banker af analysen, da banker med færre end 30 besvarelser i undersøgelsen er ekskluderet. Banker, der ikke tilbyder alle typer af bankprodukter, er også ekskluderet, da de ikke er direkte sammenlignelige med de øvrige banker. Kilde: Mybanker

Bankskifte behøver ikke være kompliceret

»Generelt er bankkunderne lidt svære at få op af stolen i forhold til et bankskifte,« fortæller Louise Skjødsholm. Der skal typisk nogle større anledninger til som eksempelvis køb af bolig eller bil.

»For mange er det bare lettere at gå i supermarkedet og købe toiletpapir på tilbud, og så har man hurtigt sparet nogle penge. Mentalt er der en større barriere ved banken, selv om der er mange flere penge at spare,« siger hun og uddyber:

»Selve det at skifte bank er ikke så kompliceret, for de gør det meste for en. Det er mere det med at få nogle forskellige tilbud, holde nogle møder og spørge ind til det, man ikke forstår, så man finder ud af, hvad forskellene er.«

Hendes råd er, at man gennemgår sine samlede bankforretninger en gang om året og ser på, om der kunne være noget at hente på renter, gebyrer, ekstra produkter eller service.

»Jo flere forretninger man har i banken, jo flere ting kan der være at forhandle med ens nuværende bank eller andre banker om - og dermed også potentielt penge at spare,« siger Louise Skjødsholm.