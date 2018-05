Tag dine TV-kanaler med på sommerferie

Har du planer om at bruge din sommerferie på at dase foran poolen, kan du i år kombinere afslapningen med din yndlingsserie på computeren, tabletten eller telefonen.

Nye EU-regler, der forbyder geoblokering af dansk indhold fra eksempelvis TV, træder nemlig i kraft ved udgangen af 2018.

Men allerede nu har langt de fleste TV-udbydere implementeret de nye regler, viser en rundringning, som prissammenligningssiden Samlino.dk har foretaget.

Det betyder, at du kan følge med i dine yndlingsprogrammer på ferien, hvad end du har Boxer, Canal Digital, Stofa, Waoo eller YouSee derhjemme - så længe ferien bare er i et EU-land.

Det er ikke kun danske tv-kanaler, det nu bliver muligt at tage med på ferie. Fra 1. april 2018 har EU nemlig åbnet for, at du også kan bruge dine streamingtjenester i EU.

»EU er meget interesserede i, at fri bevægelighed også betyder, at du kan bruge dine streamingtjenester, selv om du rejser rundt«, siger Lars Arent, der er leder hos Forbruger Europa i Danmark.

Det betyder, at du fremover kan bruge alle de gængse streamingtjenester som Netflix, HBO Nordic og Viaplay uden problemer.

»Det er jo regler, som vi alle får stor glæde af hen over sommerferien og fremover,« siger Lars Arent.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Tv-kanaler Her får du et overblik over, hvilke tv-udbydere du uden problemer vil kunne tage med på ferie i Europa denne sommer. Priser og kanaler tager udgangspunkt i udbyderens billigste abonnement. - YouSee: 289 kroner. Her får du 12 tilgængelige danske kanaler, når du rejser på ferie i EU: DR1, DR2, DR3, DR K, DR Ramasjang, DR Ultra, TV2, TV2 Øst, Lorry, Kanal 5, TV3 Plus, DK4. YouSees tv- og filmapp er kun tilgængelig, hvis du har YouSee i hjemmet, og de danske kanaler kan variere, alt efter hvilken pakke du har. - Boxer Play: 80 kroner for de seks DR-kanaler + betaling per kanal yderligere. Her kan du få 16 tilgængelige danske kanaler, når du rejser på ferie i EU: TV2, TV2 News, TV2 Zulu, TV2 Charlie, TV2 Fri, TV2 Sport, Kanal 4, Kanal 5, 6'eren, Canal 9, TV3, TV3 Plus, TV3 Puls, TV3 Sport, TV3 Max, DK4. Boxer Play er kun tilgængeligt, hvis du har Boxer i hjemmet, og de danske kanaler kan variere, alt efter hvilken pakke du har. - Canal Digital Play: 419 kroner. Her får du 16 tilgængelige danske kanaler, når du rejser på ferie i EU: TV2, TV2 News, TV2 Zulu, TV2 Charlie, TV2 Fri, TV2 Sport, Kanal 4, Kanal 5, 6'eren, Canal 9, TV3, TV3 Plus, TV3 Puls, TV3 Sport, TV3 Max, DK4. Med i abonnementet får du også film og serier. Canal Digital Play er kun tilgængeligt, hvis du har Canal Digital i hjemmet, og de danske kanaler kan variere, alt efter hvilken pakke du har. - Stofa Web TV: 239 kroner. Her får du 12 tilgængelige danske kanaler, når du rejser på ferie i EU: DR1, DR2, DR3, DR K, DR Ramasjang, DR Ultra, TV2, TV2 Charlie, Kanal 5, TV3, TV3 Puls, DK4. Stofa Web TV er kun tilgængeligt, hvis du har Stofa i hjemmet. Prisen er for deres lille pakke. - Waoo Web TV: 249 kroner. Her får du 11 tilgængelige danske kanaler, når du rejser på ferie i EU: DR1, DR2, DR3, DR Ramasjang, DR K, DR Ultra, TV2, TV3, TV3 Puls, Kanal 5, DK4. Waoo Web TV er kun tilgængeligt, hvis du har Waoo i hjemmet. Prisen er for Waoos lille Viasat-pakke. - TV2 Play: 129 kroner. Her får du seks tilgængelige danske kanaler, når du rejser på ferie i EU: TV2, TV2 News, TV2 Zulu, TV2 Charlie, TV2 Fri, TV2 Sport. Ved abonnementet med reklamer falder prisen til 99 kroner. Vær opmærksom på, at appen skal være downloadet hjemmefra. - DR TV: 210,58 kroner (beregnet ud fra medielicensen). Her får du seks tilgængelige danske kanaler, når du rejser på ferie i EU: DR1, DR2, DR3, DR K, DR Ramasjang, DR Ultra. Det er dog kun DR's egenproducerede indhold, der kan vises i EU, og ikke programmer produceret af andre. Kilde: Samlino.dk. Data er indhentet den 26. april 2018.

/ritzau fokus/