Stigende oliepris koster børnefamilier 3.000 kroner om året

En tønde olie koster nu over 500 danske kroner. Og det er dårligt nyt for de danske forbrugere, der blandt andet må punge mere ud ved benzinstanderen eller når boligen skal opvarmes. Cheføkonom Tore Stramer fra Nykredit har regnet på, hvor meget det koster en typisk børnefamilie.

»For en almindelige børnefamilie rammer en stigning i olieprisen direkte ind i husholdningsbudgettet,« siger han med henvisning til, at den seneste forbrugerundersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at en familie med børn årligt bruger ca. 10.000 kroner på benzin og diesel.

Bilen er for mange børnefamilie uundværlig i en travl hverdag. Mange familier må derfor også bide i det sure æble og punge ud ved benzinstanderen

»Dertil kommer udgifter til eksempelvis opvarmning, der også er påvirket af udviklingen i olieprisen. Det betyder, at stigningen i olieprisen vil koste en typisk børnefamilie ca. 3.000 kroner årligt. Det er penge, der ellers kunne være brugt til at andet forbrug eller øget opsparing,« understreger Tore Stramer.

Olieprisen i det højeste niveau siden 2014

Over det seneste år er olieprisen steget med 30 dollar og handles nu i et niveau tæt på 80 dollar tønden. Det er det højeste niveau siden november 2014.

»Stigningen i olieprisen er drevet af en kombination af faldende lagrer, pæne økonomiske nøgletal fra særligt USA og sidst men ikke mindst Trump’s seneste bebudede sanktioner mod Iran. Vi forventer, at oliepriserne vil stabilisere sig omkring et niveau på ca. 75 dollar året ud. Dermed er der også udsigt til, at olieprisen i år bliver godt 30 procent højere end gennemsnittet i 2017,« forklarer Tore Stramer.

Hvis man som forbruger ønsker at reducere ekstraregningen, må der derfor skæres ned for forbruget af benzin og diesel og spares på varmen. Men det kan være nemmere sagt end gjort, påpeger cheføkonomen.

»Bilen er for mange børnefamilie uundværlig i en travl hverdag. Mange familier må derfor også bide i det sure æble og punge ud ved benzinstanderen. Men med tanke på at bilsalget over de seneste år har ligget på et meget højt niveau, så er der dog også mange familier, der løbende har fået skiftet den gamle benzinsluger ud med en ny mere benzinøkonomisk model,« siger han.

Nye dæk under familien kan reducere benzinudgifter markant

Og hvis man ikke allerede har gjort det, kan der være god økonomi i at opdatere den gamle bil med en ny mere miljørigtig model, forklarer Tore Stramer, som har regnet på det.

Ifølge tal fra Danmarks Statstik kører en nyregistreret bil i dag 23,7 kilometer på literen. Tilbage i 2005 kørte en nyregistreret personbil omvendt kun 16 kilometer literen, forklarer cheføkonomen. En liter benzin (oktan 95) har i dag en standerpris på 12,8 kr. pr. liter. Kører man årligt 25.000 kilometer, vil man derfor kunne reducere ens benzinudgifter fra 20.000 kroner til 13.500 kroner ved at skifte den gamle bil fra 2005 ud med en ny model. Altså en besparelse på 6.500 kroner.

Den stigende oliepris rammer ikke bare danskernes pengepung, men hæmmer også væksten i dansk økonomi, understreger cheføkonomen.

»Det rammer dansk økonomi på samme måde som en skattestigning, der øger både virksomhedernes og husholdningers energiudgifter. Særligt hos fremstillings- og transportvirksomheder, hvor olie er et væsentligt produktionsinput. Endelig vil stigningen i olieprisen trække i retning af at dæmpe væksten i vores samhandelslande og dermed forværre de danske virksomheders eksportmuligheder,« lyder det fra Tore Stramer.