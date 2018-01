Søren Østergaard: Man lærer meget af ydmygelsen ved at gå konkurs

»Det er desværre ikke kommet endnu det tidspunkt. Jeg håber, at jeg lærer noget en dag, men det er ikke min skarpeste side.«

Sådan indleder skuespiller og cirkusdirektør Søren Østergaard sit svar på spørgsmålet, om der er et tidspunkt i hans liv, hvor han har lært mest om sin privatøkonomi.

Men i denne uges afsnit af »Dine Penge«. der er det tiende og sidste i første sæson, kommer der dog også lidt mere kød på svaret.

»Selvfølgelig har jeg lært noget. Jeg har prøvet at gå konkurs med et cirkus engang for mange, mange år siden. Det lærer man rigtig meget af, det der pludselig at stå og ikke have en krone på lommen. I bogstaveligste forstand. Den ydmygelse det jo egentlig også er. Men som jeg sagde engang: Man kan ikke gå konkurs nok, fordi det lærer man altså noget af. Så, så, så, man lærer noget af det. Det var, det var en… den sad, som man siger,« fortæller han.

Kunst må ikke være fedtet

Men Søren Østergaard gav ikke op. Han startede på ny i cirkusbranchen med Cirkus Nemo nogle år efter konkursen. Og i de seneste par år er overskuddene begyndt at vokse.

»Jeg har selvfølgelig fået hjælp. Men jeg har også lavet cirkus i tyve år nu, og nu er det ved at blive en rigtig god forretning. Men det har også taget lang tid. Det, jeg i hvert fald har lært, er, at når man laver kunst, så må man aldrig være fedtet. Man bliver nødt til sådan set bare at kaste sig ud i det.«

Han forklarer, at han har gode folk omkring sig til at tage sig af budgetterne. Men alligevel bliver budgetterne kastet til side nogle gange.

»Man kan ikke begrænse sig. Hvis man gør det, så går det aldrig godt. Jeg har sådan set bare brugt pengene og lukket øjnene. Og nu går det godt. Med lidt hjælp og med lidt omtanke, så det ikke er helt lallende. Men alligevel.«

Lad være med at lytte til mig

Hvis du skulle ændre én ting ved din privatøkonomi, hvad skulle det så være?

»Jeg kunne da godt tænke mig, at jeg ikke havde brugt så mange penge. Jeg kan se, at jeg har tjent en del penge gennem mine år som skuespiller og cirkusdirektør. Hvis jeg ikke havde brugt dem, så kunne jeg have haft en god tryghed. Altså, jeg har da lidt tryghed nu, men jeg har ikke en kæmpe tryghed. Det kunne jeg godt have tænkt mig - at jeg måske havde været lidt mere fornuftig.«

Hvilket råd ville du give videre til lytterne af denne podcast?

»Så vil jeg sige: Lad være med at lytte til mig og lad være med at have mig som forbillede. Det er det bedste råd, jeg kan give. Og så dog. Nærighed er det værste, der findes. Jeg tror, at man får ti gange igen af det, man giver.«

