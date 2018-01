Økonomisk rådgiver: Mange unge danskere begår en fejl med formueforvaltning

En af de bedste formueregler er, at man skal bruge mindre, end man tjener. Det er et oplagt greb, som man skal have ind i ens privatøkonomi, lyder det simpelt og firkantet fra Kim Valentin i denne uges episode af »Dine Penge«. Kim Valentin er uafhængig privatøkonomisk rådgiver og direktør i Finanshuset i Fredensborg.

»Det behøver ikke at være sådan hvert år, men over en periode skal det i hvert fald være sådan. Og især indtil man har en formue, som man kan forrente.«

Negativ effekt

Her skal man især som ung kigge på renters rente-effekten i ens økonomi. Det er meget simpelt - den skal være positiv.

»Der er rigtig mange danskere, der render rundt, mens de er unge, og faktisk har en negativ renters rente-effekt, fordi de har lånt alt for mange penge alt for tidligt. Det er kedeligt i starten, men når man kommer længere frem bliver det til gengæld rigtig, rigtig sjovt.«

»Dine penge« »Dine penge« er et program, som i ti afsnit hver sæson guider dig gennem de vigtigste områder af privatøkonomi - fra forbrug og opsparing til investering, aktier og pension. Eksperter og gæster i studiet hjælper dig med alt fra det første boligkøb til skat, gæld og bilkøb og giver gode råd til, hvordan du får formuen til at vokse.

Er man der i livet, hvor man har stiftet familie fået et par børn, og man ved, at karrieren ligger foran en, så er det vigtigt at få disponeret korrekt over de forskellige formuekomponenter.

»Det er vigtigt i Danmark, at man tænker på fast ejendom på et så tidligt tidspunkt som muligt. Det lyder måske lidt underligt, når jeg samtidig lige har sagt, at man skal afvikle gæld. Men det hænger sammen med, at fast ejendom er skattemæssigt vældigt begunstiget.«

Fokus på mursten

Her henviser Kim Valentin til blandt andet rentefradraget og den skattefri avance på boligsalg.

Andre programmer fra sæson 1: 1. Sådan bliver du rig 2. Det første boligkøb 3. Overvejelser om boliglånet 4. Sådan undgår du at snyde dig selv i skat 5. Sådan bruger du god gæld til at øge formuen 6. Forældrekøb 7. Bilkøbet eller leasingen 8. Millionærknækket og indefrysningerne: Boligskattens konsekvenser

»Det er den del af formuen, der er mindst beskattet. Selvfølgelig er det ikke ligegyldigt, hvornår man kommer ind på boligmarkedet. I 2005-07, lige før finanskrisen, kom mange ind på et meget dyrt tidspunkt, men set over et helt liv, så er det vigtigere, at man har fast ejendom i sin økonomi, frem for at passe på med at købe på det helt rigtige tidspunkt.«

Derudover kommer Kim Valentin ind på pensionsordninger, og hvem der har særlig gavn af de forskellige typer i hvilke perioder af deres liv. Endelig bliver der også i denne uges episode talt om investeringer og risiko og om den tid i ens levetid, hvor man skal begynde at bruge af sin opsparing.

