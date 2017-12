Nyt drømmelån mister lidt af sin glans, mens vi venter på nye pensionsregler til nytår.

Det nye 30-årige 1,5 procent-lån har ikke formået at slå det populære to procent-lån af pinden. Arkivfoto: Henning Bagger/Scanpix

Realkreditselskaberne indledte jule­måneden med at sætte en attraktiv gave til boligejerne frem på hylderne i form af et 30-årigt lån med afdrag til bare 1,5 procent i fast rente. Det er dog ikke lykkedes at slå det populære to procent-lån af banen, og nu har det nye drømmelån mistet lidt mere af sin glans, påpeger chef­analytiker Jeppe Borre fra Nykredit.

»De senere dage har givet en mindre lussing til kurserne på de fastforrentede lån med et kursfald på 0,60 kurspoint. Det er et fald, som vi bestemt bemærker, men man bør heller ikke blive fartblind på kurserne. Niveauet er fortsat meget højt,« siger han.

To procent-lånet med afdrag ligger aktuelt lige over kurs 99, mens 1,5 procent-lånet, som endnu kun findes i varianten med afdrag, ligger omkring kurs 95. Som tommel­fingerregel siger man, at kursen helst skal være over 95, for at et lån er interessant. Og jo nærmere kursen er på 100, hvor et lån lukker for ud­stedelse, desto mere interessant er det, da man dermed får et mindre kurstab.

Kun 30 kroners forskel i ydelsen

Selv om begge lån har taget et nøk ned af kurslisten, understreger Jeppe Borre, at der stadig er tale om to yderst attraktive lån.

»De aktuelle kurser henvender sig til en lang række af danskere. Det er både boligkøbere såvel som boligejere, der ønsker at lægge lånet om fra variabel til fast rente eller nedkonvertere fra en højere rente – for eksempel tre procent-lånet,« siger han.

Der er næsten ingen forskel i ydelsen på de to lån. Faktisk er ydelsen for 1,5 procent-lånet 30 kroner højere efter skat per million, man har lånt. Så det er ikke her, det store slag skal slås mellem de to.

»1,5 procent-lånet bærer på nogle fordele, men også nogle væsentlige opmærksomhedspunkter, hvis man overvejer lånet. En fordel er, at afdraget er 280 kroner højere pr. million. Det betyder, at lånet over tid bliver lidt billigere. I hele lånets løbetid er der tale om ca. 30.000 før skat pr. million,« siger Jeppe Borre.

Her er priserne på ejerlejligheder steget mest

Nye kvartalstal fra Danmarks Statistik viser, at ejerlejlighederne fortsat bliver dyrere og dyrere i hele landet. Fra andet til tredje kvartal 2017 steg de med to procent. Og sammenlignet med tredje kvartal sidste år er de steget 7,5 procent. Det fremgår af nye tal for ejendomssalg fra Danmarks Statistik.

Region Sjælland og Region Nordjylland tegner sig for de største stigninger med et prishop på 2,6 procent i tredje kvartal. I de øvrige tre regioner steg priserne med henholdsvis 1,2 i Midtjylland, 1,9 i Syddanmark og 2,1 procent i Hovedstaden.

Ser man på tallene over lidt længere tid, har Region Nordjylland siden 2006 oplevet en prisstigning på over 40 procent, mens den i Region Hovedstaden har været på 20 procent. I Region Sjælland er priserne tilbage på 2006-niveauet, skriver Danmarks Statistik om de nye salgstal.

Mikkel Høegh, afdelingsdirektør i BRF Kredit, kalder det bemærkelsesværdigt, at lejlighedsmarkedet i Nordjylland vokser med dobbelt fart af det ofte udskældte marked i Hovedstaden.

Ugens tal: Så mange tror på højere boligpriser

61: procent af danskerne tror, at boligpriserne er højere om et år sammenlignet med i dag. Det viser en undersøgelse, som Danmarks Statistik har gennemført for Boligøkonomisk Videncenter. 58 procent har svaret »højere«, mens tre procent siger »meget højere«. 34 procent tror, at priserne er på »samme niveau«, og tre procent, at de er »lavere«.

Vi får nye pensionsregler fra nytår

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre vedtog tirsdag en stribe nye pensionsregler, som træder i kraft allerede til nytår. Hensigten er at få danskerne til at arbejde længere og spare mere op til pension – uden at blive ramt af de såkaldte samspilsproblemer. De nye regler er kun første del af pensionsreformen. Anden del skal først forhandles i løbet af foråret.

Blandt andet bliver det beløb, man kan spare op på en aldersopsparing, hævet til 46.000 kroner om året de sidste fem år op til pensionering. Til gengæld vil man frem til det tidspunkt kun kunne indbetale 5.100 kroner om året mod 29.600 kroner i dag.

Samtidig forlænges udbetalingsperioden for ratepensioner fra 25 til 30 år, ligesom udbetalingstidspunktet for nye pensionsopsparinger bliver ændret fra fem år til tre år før den officielle folkepensionsalder. Ved ordninger oprettet før 1. maj 2007 kan man få pensionsmidlerne udbetalt, fra man fylder 60 år. De nye regler er kun første del af pensionsreformen. Anden del er stadig på forhandlingsbordet – og forventes først at lande i løbet af foråret.