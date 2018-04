Nu har biludlejerne fundet på flere faldgruber

Det forekommer mig, at bil­udlejerne flytter mere og mere af prisen over på forskellige andre ting end den egentlige leje. På en netop overstået tur til Italien skulle jeg bruge et køretøj til helt basal transport af en person fra Rom til Perugia, hvor der hvert år afholdes en international konference om journalistik.

De italienske tog er lige så dyre og dårligt kørende som de danske, så derfor var den billigste løsning at leje en bil. Og det er virkelig billigt. Jeg bruger som regel portalen Autoeurope til billeje, og denne gang valgte jeg den absolut billigste bil, en Fiat 500 til under 500 kroner for seks dage.

Men der viste sig også at være flere grunde til, at den var så billig. Først skulle man møde op på en af lufthavnens parkeringspladser og ringe efter udlejeren, som så kom og hentede kunden fra selve biludlejningen ti kilometer væk. Derefter kunne udlejeren en udvidet udgave af den sædvanlige sang om, hvor forfærdeligt det ville gå, hvis jeg lavede en skade på bilen.

Mine forsøg på at forklare, at min rejseforsikring dækker en velvoksen selvrisiko på nogenlunde samme størrelse som Fiatens værdi, blev overhørt, mens italieneren mere og mere indtrængende forsøgte at overbevise mig om, at jeg med stor sandsynlighed ville blive ramt af personlig ruin, hvis jeg ikke tegnede en ekstra forsikring.

Til hans held kunne han oven i købet henvise til en indisk familie, som jeg måtte vente 20 minutter på, mens de forsøgte at forhandle om prisen på en bule, de havde lavet i deres netop afleverede udlejningsbil. Men jeg var på rejse i avisens tjeneste, så jeg stod fast. Ingen grund til at rutte med unødvendige udgifter.

Da jeg havde afvist hans forsikringer, spillede han to nye og tunge kort ud: Hvis jeg forsømte at fylde bilen op igen, ville det koste mig et gebyr på 50 euro foruden den forhøjede pris på brændstof. Og så skulle bilen i øvrigt afleveres rengjort og vasket, hvis jeg ville undgå en tilsvarende dummebøde. Men han havde et godt tilbud: Til alt held kunne jeg med forudbetaling nedbringe bøden for en tom tank til 15 euro, ligesom jeg kunne forudbetale rengøring af bilen.

Med tanke på at jeg skulle gennem den romerske morgentrafik på hjem­turen, valgte jeg kun at satse på at finde en benzintank på tilbagevejen, mens jeg forudbetalte en bilvask.

To konklusioner af oplevelsen: Det er nærmest latterligt billigt at leje en bil i Italien, og derfor er udlejerne vel tvungne til at finde andre indtægter i forbindelse med udlejningen.

Jeg ville bare personligt foretrække, at den reelle leje fremgik fra begyndelsen, så man ikke skal stå ved en skranke i en biludlejning og tage stilling til en række yderligere faktorer.

Desuden ville det være rart, hvis prisportaler som Autoeurope viser flere oplysninger om vilkår og priser. I den kontrakt, som man indgår med Autoeurope, står der intet om prisen på de ting, som lejen ikke omfatter, ligesom Autoeurope omhyggeligt fralægger sig ansvar for forløbet af billejen.

Povl Dengsøe er privatøkonomisk journalist på Berlingske Business.