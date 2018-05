Mange med rejsekort betaler for meget for rejsen

Næsten hver fjerde dansker med et personligt rejsekort benytter det i et omfang, hvor det bedre kan betale sig at skifte det ud. Det fremgår af en ny undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen, hvor 1.084 danskere har svaret på spørgsmål om deres brug af og tilfredshed med Rejsekort Personlig, Flex og Anonymt.

Generelt synes 86 procent af brugerne, at rejsekortet er en god idé. Det er bare alt for svært at gennemskue prisen på rejsen. Hele 49 procent er utilfredse med overskueligheden af rejsekortets priser og rabatter, mens kun 13 procent er tilfredse. Det skriver Forbrugerrådet Tænk i en pressemeddelelse.

Hver fjerde kan med fordel skifte

Og ifølge undersøgelsen er der god grund til at være utilfreds for en betydelig del af brugerne, der ender med at betale for meget, fordi de ikke kan gennemskue, hvad der bedst kan betale sig. Op mod hver fjerde passager med et Rejsekort Personligt rejser fire dage eller mere om ugen, og de vil med fordel kunne skifte til et Pendlerkort.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Det siger brugerne om rejsekortet Ca. syv ud af ti brugere af Rejsekort Personligt, Flex og Anonymt svarer, at det er vigtigt for dem at kende prisen på deres rejse.

65 procent af brugerne er alt i alt tilfredse eller meget tilfredse med deres rejsekort.

59 procent af brugerne mener, at deres rejsekort i nogen, høj eller meget høj grad medvirker til at gøre rejseoplevelsen bedre Kilde: Forbrugerrådet Tænk - Undersøgelsen er gennemført af Norstat. Resultaterne bygger på besvarelserne fra 2.006 deltagere i deres webbaserede befolkningspanel. Data er vejet på køn, alder og region.

»Som det er nu, vil mange passagerer kunne spare penge ved at skifte rejsekort, og derfor mener vi, at trafikselskaberne bag Rejsekort A/S bør være bedre til at informere passagererne, så de vælger det rigtige rejsekort-produkt. Nogle passagerer skifter i mellem at tage bilen, cyklen eller toget alt efter, hvornår de møder på arbejde, eller hvordan vejret er. De passagerer kan have rigtig svært ved at vide, om det bedst kan betale sig for dem at bruge et rejsekort eller et pendlerkort,« siger Laura Kirch Kirkegaard, afdelingschef for Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen.

En løsning på problemet kunne ifølge Passagerpulsen være at indføre et betalingsloft, så passagererne kan tilmelde sig en ordning, hvor de ikke kan betale mere for deres rejse, end de ville med et Pendlerkort.

Selvom mange finder priserne uoverskuelige, mener 76 procent af de adspurgte, at deres rejsekort medvirker til at gøre det nemmere at rejse med kollektiv transport.