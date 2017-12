Linda P: »Man bliver simpelthen dum af at tjene penge. Også på det menneskelige plan«

»Da jeg brugte allerflest penge, jeg ikke havde. Der fik jeg min største erfaring. Det er med penge som om, at man lige skal flytte hjemmefra og blive voksen for anden gang.«

Linda P debuterede ved DM i stand-up i 2004, hvor hun fik en andenplads, og få år efter turnerede hun landet rundt med oneman-shows. Det gav komikeren ikke bare mange penge, men også lærepenge, som hun forklarer det i denne uges afsnit af Berlingske Business' podcast »Dine Penge«.

»Da jeg først begyndte at tjene penge ved standup, var det jo job, hvor man får 30-40 kilo som B-indkomst. Det skal man selv indberette, og det var enormt kedeligt. Så det gjorde jeg ikke. En begynderfejl. Så der brugte jeg en masse penge. Og så havde jeg ellers et sammenbrud to gange om året, hvor der kom de her store skattesmæk på 300.000-500.000 kroner,« siger hun.

»Dine penge« »Dine penge« er et program, som i ti afsnit hver sæson guider dig gennem de vigtigste områder af privatøkonomi - fra forbrug og opsparing til investering, aktier og pension. Eksperter og gæster i studiet hjælper dig med alt fra det første boligkøb til skat, gæld og bilkøb og giver gode råd til, hvordan du får formuen til at vokse.

Komiker, hold dig til din læst

På et tidspunkt havde hun »bare ikke flere penge« og nåede faktisk dertil, hvor hun var nødt til at flytte fra en lejlighed og sove på en sofa hos en ven. Men så mødte hun ved et tilfælde en revisor, som sagde »hvad med at betale nogle penge for at få flere penge«.

»Det havde jeg meget svært ved at forstå. Det var meget dyrt med en revisor. Men lige pludselig fandt hun alle mulige ting, som sparede mig penge. Det giver god mening, at jeg tager mig af det kreative, som jeg kan finde ud af, og så ellers betale en, der har en uddannelse inden for penge, som har styr på det. Jeg lærte, at det kan rigtig godt betale sig, at man holder sig til sine egne spidskompetencer.«

Tidligere afsnit Andre programmer fra sæson 1: 1. Sådan bliver du rig 2. Det første boligkøb 3. Overvejelser om boliglånet 4. Sådan undgår du at snyde dig selv i skat 5. Sådan bruger du god gæld til at øge formuen

Revisoren hjalp Linda P med at udarbejde et system, som et alternativ til det liv, hun levede »med ondt i maven«.

»Nu er der et kæmpebeløb, der bliver udbetalt til skat og moms - stort set det hele - og så får jeg ligesom min løn hver måned, som jeg kan anbefale enhver ung selvstændig iværksætter at gøre det,« siger hun og tilføjer om alternativet:

»Det var helt vanvittigt. Hvis jeg havde glemt min cykel et andet sted, så købte jeg en ny. Det er der, vi er, med mit forhold til penge på daværende tidspunkt.«

Bevidst inkompetent

Hun indså på den hårde måde, at hun var nødt til at sætte tæring efter næring. Hun tror, man skal have fået nogle økonomiske slag i nyrerne, før man bliver mere fornuftig.

»Man bliver simpelthen dum af at tjene penge. Også på det menneskelige plan. Man glemmer ligesom at sætte pris på at finde en femmer i sofaen og sådan noget. Jeg holder mig… Altså, jeg var bevidst inkompetent dengang, jeg vidste godt, det ville gå galt. Men nu holder mig med vilje ydmyg. Jeg bor i en lille toværelses på Vesterbro med en husleje til 4.000, og så kører der ligesom en opsparing af det af sig selv. Så kan jeg være sloppy, når jeg er i mål og bliver gammel.«

