Komplicerede rabatsystemer er noget, Fanden har skabt

Indrømmet, jeg er et let offer, og jeg betaler nok ofte mere, end jeg burde, når jeg handler ind i min privatøkonomi.

Jeg burde måske ikke sige det, eftersom jeg er ansat på en erhvervsredaktion og derfor må formodes at have et røntgenblik på detaljerne i mine egne privatøkonomiske forhold. Næh, bom-bom-bom. Nuvel, jeg bilder mig dog ind, at jeg har et nogenlunde overordnet overblik over min privatøkonomi, men spørg mig ikke om detaljerne i forsikringspolicerne, pensionsordningerne eller bankkontiene.

Jeg orker eksempelvis ikke rabatrytteriet. Det er noget, Fanden har skabt. Et indviklet sammensurium af priser og rabatter, som gør egentlige, letfordærvelige sammenligninger mellem udbyderne noget nær umulig. Og sender mig som kunde ud i en jungle.

Tag nu mit forsikringsselskab, Tryg. Overordnet er jeg ganske tilfreds. Jeg håber og tror på, at de har konkurrencedygtige priser (ikke nødvendigvis de billigste), at der er ordentlighed i selskabet, hvis uheldet er ude, og jeg skal gøre brug af forsikringen, og at de ikke misbruger mine data.

Tidligere på året fik jeg et antal hundrede kroner tilbage i »Bonus fra Tryghedsgruppen«. Jeg er – helt pr. automatik – medlem af Tryghedsgruppen, som er majoritetsaktionær i Tryg. Og så får jeg en rabat på de forsikringspræmier, jeg betaler.

Eller tag et af de pensionsselskaber, som jeg er kunde i, nemlig Nordea Liv & Pension. Her fik jeg for et par måneder siden et antal tusinde kroner i bonus fra Norliv. Tak for det. Jeg er angiveligt automatisk medlem af foreningen Norliv, som sidder på 70 procent af ejerskabet af Nordea Liv & Pension.

For nylig skulle jeg have tegnet en ny ulykkesforsikring. Jeg forhørte mig hos Tryg, hørte om betingelser og priser og tegnede forsikringen på stedet uden at kontakte andre forsikringsselskaber. Hvis man ikke kan være tryg i Tryg, hvor så?

Ved hvervningen blev jeg oplyst om, at jeg som medlem af Fordelsprogrammet Tryg Plus kunne få op til 15 procent i rabat på forskellige ting, og at jeg får otte procent rabat på ulykkesforsikringens præmie.

I pensionsselskabet PFA, hvor jeg også har en ordning, er jeg åbenbart berettiget til KundeKapital-afkast ud over det normale investeringsafkast. Og for nylig fik jeg så en meddelelse om, at jeg i 2018 også fik et »KundeKapital ekstra afkast for 2017«. Det må være lidt ligesom »breaking news« i medieverdenen.

Fint og tak, det lyder godt alt sammen. Men overblikket over nettoafkastet er for længst gået tabt, og en sammenligning med afkast i andre pensionsselskaber er blevet en større videnskab.

I Nykredit har man også en ordning med »først den ene vej og så den anden vej«-priser. For et par år siden satte Nykredits realkreditselskab, Totalkredit, bidragssatserne i vejret, men lovede samtidig en vis form for kompensation via Forenet Kredit. Boligkunder, der optager lån i Totalkredit, er nemlig automatisk medlemmer af Forenet Kredit, som igen ejer størstedelen af Nykredit.

Min gode hustru har et medlemskab til brugsforeningen Coop, som giver rabat i de mange butikker. Desværre glemmer jeg altid at få rabatkortet med, når jeg køber ind. Magasin har rabatordninger ligesom en række andre i detailhandelssektoren.

I et svagt øjeblik kan jeg få den mistanke, at pris-, afkast- og rabatjunglen er skabt for netop at forvirre mig som forbruger og gøre lette sammenligninger til mange timers hårdt arbejde. At dette bureaukratiske system grundlæggende er indført for at tage højere priser, end godt er. Uigennemskueligheden er total.

Inden finansbranchen nu falder over mig med henvisninger til Forsikringsguiden.dk, Tjekboliglån.dk, Pengepriser.dk, og hvad alle de forskellige sammenligningsportaler nu hedder, vil jeg hævde, at jeg som forbruger ville være bedre stillet, hvis finansen i langt højere grad viste mig deres nettopriser og ikke alt dette rabatgøgl. Kan I ikke bare gøre det lidt bedre?

Samtlige finansielle huse har et luftigt salgsslogan om at »sætte kunden i centrum«. Tænk, hvis de også gjorde det i virkeligheden.

Jens Chr. Hansen er Berlingskes erhvervskommentator.