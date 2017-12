Drop nytårsforsættet og brug tiden på en sund privatøkonomi

Jeg vil løbe en ekstra tur hver uge, jeg vil gå mere i fitnesscentret og spise sundere. Året er ved at rinde ud, og tiden er igen kommet til de evige nytårs­forsætter.

Man kan hurtigt komme til at love sig selv rigtigt mange ting for det nye år. Men hvorfor lave et væld af nytårs­forsætter, der alligevel højst varer nogle uger ind i det nye år?

Det er bedre at forsøge sig med nogle privatøkonomiske nytårsforsætter. Vi har vel alle noget, der kan justeres eller fintunes i privatøkonomien, og januars friske start er en god anledning til at få gennemgået hele økonomien. Parolen er jo på mange måder meget enkel: »Hvad der er sparet, er tjent«.

Første skridt kan være lige at få set på skatten. Det er altid surt at have restskat. Nu er året gået, men det kan være en god idé at få styr på skatten hurtigt i det nye år.

Med de nye regler for restskat løber der renter på allerede fra 1. januar, hvis skatten ikke rammer rigtigt, og man har betalt for lidt. Det er ikke renter, man bliver ruineret af, men det er nok meget godt at undgå at få slemme overraskelser, når årsopgørelsen kommer senere i det nye år.

Næste emne på listen kan være boliglån og øvrige lån. Kan nogle af lånene omlægges, og er der dyr klatgæld, man hurtigt kan komme af med?

En anden klassiker er pensionen. Langt de fleste af os sparer op til pen­sion, og for de fleste er det den største opsparing i livet ved siden af en eventuel ejerbolig. Sparer man nok – eller lige så vigtigt: rigtigt – op til pension? Tager man den rigtige risiko med ens opsparing til pension? Det er et spørgsmål, som det er godt at få svar på. Mavefornemmelsen skal være god i forhold til den måde, man sparer op på.

Når man har været gennem de mere tunge emner, kan et andet godt privatøkonomisk nytårsforsæt være at få set alle opgørelserne fra PBS igennem.

Hvor mange udgifter er det, man har, som måske ikke er nødvendige. Er der nogle abonnementer, man betaler til, der ikke er nødvendige? Eller betaler man til en forsikring, man måske ikke behøver?

Den øvelse har i år sparet mig for et par hundrende kroner om måneden, og det er trods alt også lidt.

Når det er sket, kan man ligeledes gribe fat i ens frie opsparing. Er den skruet optimalt sammen? Det, tror jeg umiddelbart, at den er det, men et af de emner, man kunne tage fat på og sætte sig mere ind i, er den mere kontroversielle bitcoin.

Den digitale valuta er opstået i kølvandet på finanskrisen. Den kan både bruges til at betale med og til investeringer. Med den uhyre lave rente og usikkerhed om aktiekurserne i det kommende år er spørgsmålet om, bitcoin kan være et alternativ.

Man har kunnet læse masser af historier om store kursstigninger for bitcoin, men også fald. Jeg er meget klassisk i min tankegang og mener, at afkast og risiko hænger sammen. Jo højere afkast man vil have, desto større risiko må man tage.

Det synes at passe meget godt på bitcoin. Alligevel kunne det være sjovt at prøve bitcoin. Bare tage en lille del af den opsparing, som man kan undvære, og investere dem i bitcoin.

Men jeg vil betragte investeringen som en lotteriseddel. Hvis der er gevinst, vil jeg skynde mig at sælge mine bitcoin igen.

