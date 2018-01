Dansk rigmand blev hårdt ramt af en usandsynlig trio med en russisk præsident, Sydkorea og Nokia

De fleste kender historien om Karsten Ree og milliardformuen, som blev skabt på salget af Den Blå Avis til eBay for snart ti år siden og den efterfølgende nedtur med investeringer i Amagerbanken og Cimber Sterling, der begge gik konkurs.

Men i denne uges afsnit af Berlingske Business’ podcast »Dine Penge« starter rigmanden et andet sted, når han skal fortælle om et langt liv levet med investeringer.

»Jeg havde et setback i 2001, hvor jeg var meget pænt eksponeret på børsen. Og så havde jeg ikke lige regnet med, at Jeltsin (daværende russisk præsident, red.) ville lade rublen flyde. Jeg havde lige købt noget i investeringsforeningen Alfred Berg Rusland, og den faldt fra kurs 104 til kurs 10.«

Måtte rive i bremsen

Samtidig konstaterede Sydkorea med Karsten Rees ord, at »de havde fået forbygget sig«. Det betød, at aktier som Hyundai og Samsung faldt voldsomt. Endelig brast IT-boblen i samme periode, og Karsten Ree havde også investeret en god sum penge i Nokia.

»Jeg måtte rive i bremsen og sælge ud for temmeligt mange penge. Jeg tror, jeg endte med et tab på 160 mio. kroner. Det var sgu mange penge for mig dengang.«

Han lærte én ting af den krise, som betød, at han fremover skruede sine investeringer anderledes sammen. For dengang var en tredjedel af de midler, han havde investeret, hans egne penge. Resten var lånte.

»Det gør jeg i hvert fald anderledes i dag, hvor jeg kører med en fordeling på to tredjedele mine egne midler og låner en tredjedel. Jeg havde ikke lært, at tingene kunne gå så hurtigt tilbage.«

Holdt sig væk i syv år

Derfor holdt Karsten Ree sig væk fra aktiemarkedet i syv år. I stedet fokuserede han på Den Blå Avis, der som bekendt blev solgt til eBay. Det gjorde med ét Karsten Ree til kontantmilliardær.

»Ja, så ved de fleste jo godt, at jeg røg ud i noget med Amagerbanken og Cimber, hvor jeg tabte en masse penge.«

Senere hen kom han dog tilbage. Men igennem de mange op- og nedture har Karsten Rees forhold til penge ikke ændret sig.

»Penge er for mig et stykke værktøj, og de har det bedst på min bankbog eller investeret i aktier. Det nyder en vis respekt, når man bare kan skrive en check, hvis man vil købe noget. Det gjorde jeg for eksempel, da jeg købte Europcar,« siger han med henvisning til 2013, hvor han købte den danske afdeling af det store biludlejningsfirma for 179 mio. kroner.

Efterkrigsbarnets respekt

Karsten Ree forklarer, at den respekt, han har for penges værdi, skyldes hans opvækst i efterkrigstiden. Han blev født to måneder efter afslutningen af Anden Verdenskrig.

»I de fem år, det tog at få den krig overstået, måtte man jo genbruge og reparere alting. Det varede sågar fem-ti år mere, før man frit kunne importere nye varer. Der var knaphed, og det var god latin at passe på tingene. Det betød meget at have reserver. Det har jeg taget med mig. Jeg plejer at være stor modstander af dekadence. Man kan skabe glæde og fremgang ved at bruge penge på langt bedre formål end extravagance.«

Hvis du nu skulle ændre noget ved din økonomi, hvad skulle det så være?

»Det behøver jeg jo ikke.«

Karsten Ree fortæller desuden om dengang, han købte et skibsværft, og hvorfor han trods sin modstand mod dekadence er begyndt at flyve på business class.

