Kvinde på Wall Street: Chefen for New Yorks børs måtte tisse i en gammel telefonboks

Stacey Cunningham, den første kvindelige topchef for New York-børsen NYSE, ses her på børsgulvet, hvor hun startede sin karriere for snart 25 år siden. »Jeg forelskede mig bare i børsgulvet. Så snart jeg trådte derind, tænkte jeg: Det her er dét, jeg vil,« har hun sagt. Billedet er fra hendes første dag som børschef 22. maj. Foto: Brendan McDermid/Reuters/Scanpix