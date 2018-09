Ny finanskrise vil ramme pensionskunderne hårdt

Pensionskunderne er i dag langt mere sårbare over for en potentiel finanskrise, end de var for ti år siden, da kunderne i pensionsselskaberne indbetaler dobbelt så meget til ordninger uden garantier.

Pensionskundernes formue i produkter, hvor de selv bærer risikoen for tab ved en ny krise, er nu over 1000 mia. I følge PFA får kunderne til gengæld højere afkast.

Det skriver Børsen.

Pensionskunderne er i dag langt mere sårbare over for en potentiel finanskrise, end de var for ti år siden, da kunderne i pensionsselskaberne i dag indbetaler dobbelt så meget til ordninger uden garantier. Det betyder, at mange kunder vil miste hundredetusinder af kroner fra deres pensiondepoter, hvis der skulle komme en ny krise.

»Det er en udvikling, vi har fokus på, og vi er lidt bekymrede for, om der er sket en reel forventningsafstemning. Det er vigtigt for os, at kundernes interesser varetages, og at der holdes for øje, at det er det, de skal leve af som pensionister,« siger Line Bergmann, der er kontorchef i Finanstilsynet, til Børsen.

Line Bergmann tilføjer også, at Finanstilsynet har fokus på blandt andet kommunikationen til kunderne om risikoen ved produktet.

Ifølge Finanstilsynet udgjorde markedsrenteprodukter uden garantier i 2017 kun 7,2 pct., mens andelen ved udgangen af 2017 næsten var seksdoblet og udgjorde 42,7 pct.

Skiftet skyldes, at de gamle produkter med garantier tvang pensionsselskaberne til at investere meget konservativt i sikre obligationer, forklarer koncernfinansdirektør Anders Damgaard.