Ekspert: Fokuser på forsikringen i din pension

Når man er relativt ung, er man sandsynligvis ikke så voldsomt interesseret i pension. Især opsparingsdelen kan være vanskelig at forholde sig til, fordi man først får brug den om måske 30-40 år.

Men opsparingen er virkelig vigtig at forholde sig til tidligt i din karriere. Og sammensætningen af den er lige så vigtig, lyder det fra Søren Andersen i denne uges afsnit af »Dine Penge«. Han er uafhængig pensionsrådgiver i firmaet FPension.

»Udover at du skal spare op til et længere og længere liv som pensionist, så består din pensionsordning også af en række forsikringsordninger. Ordninger, som sikrer både dig selv, hvis du skulle være så uheldig at være uden for arbejdsmarkedet i kortere perioder eller vedvarende, eller sikrer din hustru eller børn, hvis der skulle ske dig noget,« forklarer han.

Tommelfingerregler

Hvor meget har du brug for, hvis du bliver syg i morgen? Enten hvis du bliver syg i et halvt år, eller hvis du bliver syg mere permanent.

»Man kan have nogle tommelfingerregler - det kan være 80 procent eller 90 procent af din indkomst - men det er i virkeligheden vigtigt, at du forholder dig til, hvad du har brug for, hvis du bliver syg.«

Det kan faktisk også være, at du har behov for en sum med det samme - måske ekstra penge til at bygge dit hus om, hvis bliver så syg, at du ikke kan transportere dig selv rundt. Det kan også være, at du slet ikke har så store udgifter, og at du i virkeligheden sagtens ville kunne klare dig med 60 procent.

»Så er det ikke særligt hensigtsmæssigt, at du betaler en forsikringspræmie for en højere dækning, end du i virkeligheden har brug for. Det er ikke bare et spørgsmål om at få den højest mulige dækning, hvis du bliver syg. Det er et spørgsmål om at have den rigtige dækning for præcis dig. Hvis du betaler for meget i forsikringsordning, så går de penge fra din pensionsopsparing.«

Søren Andersen giver desuden gode råd til, hvor ofte og hvornår man bør kigge sin pensionsordning efter, og hvordan tidshorisont og risiko bør hænge sammen. Og så kommer vi ikke uden om døden i denne uges afsnit.

