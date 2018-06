Der er udsigt til et gigantisk pensionsbryllup efter fusioner mellem fagforeninger

Fagbevægelsens to store hovedorganisationer, LO og FTF, har efter fusionen mulighed for at samle enorme pensionsformuer, der kan sikre medlemmerne en bedre alderdom. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix

Gigantfusionen mellem de store fagforbund LO og FTF omfatter cirka 1,5 million medlemmer og skal bane vejen for en stærk samlet fagbevægelse. Sammenholdet viste sine betydelige økonomiske muskler værdig i forbindelse med de overståede løn- og overenskomstforhandlinger. Fagbevægelsen har ellers de senere årtier være plaget af stor medlemsafgang og derfor gradvist mistet forhandlingskraften.

Arbejdsgiversiden med Finansministeriet og Dansk Industri har derimod stået stærkere i form af analytiske regnekræfter, i den offentlige debat og i arbejdet som lobbyvirksomhed. Fusionen forventes at kunne reducere medlemsbidraget på sigt med 25 pct. og samtidig sikre, at et nyt centralt forbund er i besiddelse af de fornødne spidskompetencer, ligesom arbejdsgiversiden er det. Med 25 pct. reduktion i medlemsbidraget og en indflydelsesrig, stærk fagforening forventes den igen at kunne stimulere medlemmernes opbakning og appellere til de frafaldne medlemmer i de gule fagforeninger og dermed sikre desto større gennemslagskraft.

Der er dermed banet vej for et tilsvarende stort pensionsbryllup de kommende år.

Dobbelt så stor som ATP

Men det vil være et varmt emne i pensionssektoren de kommende år, hvilke konsekvenser og ikke mindst konkurrencefordele en tilsvarende gigantfusion af de underliggende forbunds mange pensionsselskaber, der vil forventes at kunne sikre medlemmerne. I grafikken ses oversigten over de gigantiske pensionsformuer, de ti centrale pensionskæmper varetager og administrerer på vegne af flere end 2,5 millioner medlemskunder med relationer til LO/FTF-forbundene.

Tilsammen har det fusionerede LO placeret 1.363 milliarder kroner fordelt på intet mindre end ti pensionsselskaber med årlige indbetalinger på ikke mindre end 67 milliarder kroner i alt. Hvis LO beslutter at fusionere tilsvarende på pensionssiden, vil LO blive en pensionsgigant, som er mere end dobbelt så stor som pengetanken ATP og dertil en betydeligt større vækst i årlige indbetalinger. Et samlet pensionsselskab frem for den nuværende spredte opdeling på ti pensionsselskaber vil kunne sikre medlemmerne betydelige fordele i form af administrative besparelser, modernisering af koncepterne og en enorm backup-regnekraft til gavn for LO-medlemmerne.

Målt på skalafordele vil et fusioneret LO-pensionsselskab overhale både PFA og ATP og blive Europas tredjestørste pensionsselskab. Det vil sikre LO-medlemmerne de suverænt bedste indkøbsmuligheder, indflydelse og mulighed for at samle de dygtigste pensionskompetencer. Et forsigtigt skøn er, at LO-medlemmerne kan spare 250 millioner kroner årligt alene i driftsomkostninger ved at samle aftalerne hos én pensionsleverandør. Foruden de direkte driftsbesparelser vil LO-medlemmerne kunne tilbydes markedets bedste pensionskoncepter, servicering og økonomisk rådgivning. Også forbedringer på investeringsafkastet er værd at fremhæve som en væsentlig optimeringsmulighed. Med et indkøbsvolumen på 1.363 milliarder kroner vil de kunne sikres de laveste investeringsomkostninger og mulighed for at samle de dygtigste folk.

Fortjent lyserøde toner

På investeringssiden vil der tilsvarende kunne opnås en række indkøbsfordele og ikke mindst mulighed for at samle det kompetencemæssige stærkeste og bredeste investeringsteam i pensionssektoren, og det er særligt nyttigt i et univers med ekstra fokus på de omkostningstunge alternative investeringer.

De meget lyserøde fremtidstoner skitseret i ovenstående til LO-medlemmerne er fuldt fortjent. LO-forbundene kan i særklasse tage æren af at Danmark år efter år bliver kåret som verdens bedste pensionsland, i kraft a, at vi er den nation, der er flittigst til at spare op og lægge en stor andel af lønnen til side til pensionsløn og vores alderdom. Omregner man fordelene, sådan et gigantpensionsselskab vil kunne sikre LO-medlemmerne i ekstra alderspension mv., er de økonomiske fordele anslået mindst på størrelse med det årlige medlemsbidrag til LO. Det er nemlig helt enormt dyrt at være almindelig privat pensionskunde. Hvis LO havde en politik om, at kun deres medlemmer kunne være med i dette gigantpensionsselskab, var der ingen som med økonomi for øje ville fravælge LO-medlemsskabet og tilvælge en af de gule.

Hvem er så bedst af de viste pensionsselskaber i oversigten og har størst sandsynlighed for at blive det samlende pensionsselskab?

Der er for tiden stille før storm i pensionssektoren, eftersom det fusionerede LO som følge af overenskomstforhandlingerne og det kommende arbejde med at fusionere sig selv tidligst om et år vil igangsætte et analysearbejde omkring dette forventelige store pensionsbryllup.

Det gode er, at hvert af ovenstående pensionsselskaber har delområder, hvor de er markedsledende. Derfor vil summen af de ti spillere skabe en klar vinder, og dermed helt ekstraordinære store fordele med en forsødet alderdom, bedste sociale sikkerhedsnet ved sygdom og dødsfald - for dem som er så heldige at være medlem af LO og har mulighed for at blive kunde i dette pensionsgigantselskab.

Jørgen Svendsen er aktuar og uvildig pensionsmægler med firmaet AFPR