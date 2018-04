750.000 får ikke sparet op til pension

Omkring 750.000 danskere i alderen 25-59 år sparer slet ikke eller kun i begrænset omfang op til pension, viser en opgørelse fra Finansministeriet, der har målt pensionsindbetalingerne over en femårig periode. Det skriver Politiken onsdag.

40 pct. af gruppen tæller danskere på overførselsindkomster, som ikke har en arbejdsmarkedspension, fordi de ikke arbejder. Dertil kommer langt over 400.000 danskere, der arbejder som freelancere, vikarer, deltidsansatte eller selvstændige uden en fuldautomatisk pensionsordning. Samlet set har antallet af 'pensionsløse' danskere nået et bekymrende omfang, siger flere eksperter til Politiken.

- 750.000 er et stort tal. Så stort et antal er et problem, når man gerne vil sikre, at alle ender med at have en fornuftig pension. Og der er jo ikke noget, der tyder på, at problemet bliver mindre, siger professor Bent Greve, som er velfærds-, skatte-, og arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitet, til Politiken.

Eksperterne er ikke i tvivl om, at gruppen af mere eller mindre pensionsløse danskere vil stige de kommende år. Færre vil have faste, langvarige arbejdsforhold på et arbejdsmarked, hvor færre af samme grund er dækket ind af obligatoriske arbejdsmarkedspensioner.

- Tendensen er, at flere af os får længere mellem de faste ansættelser, og nogle får aldrig et fast arbejde, siger professor Peter Olsén, medforfatter på et netop afsluttet forskningsprojekt om emnet på Roskilde Universitet, til Politiken.