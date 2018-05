Tidligere VW-topchef anklaget i USA: »Hvis du prøver at bedrage De Forenede Stater, så kommer du til at betale en høj pris«

Godmorgen,

Det er blevet fredag, og det er endnu engang tid til dagens nyhedsoverblik fra Berlingske Business. Det er en smuk morgen i København, men det er overskyet i München, og det hjælper nok ikke på humøret hos en tidligere VW-chef, der netop er blevet tiltalt for svindel i USA. Det er dér, vi starter.

1

Mens vi i dansk erhvervsliv følger Danske Banks hvidvasksag (den vender vi i øvrigt tilbage til), så er det i Tyskland hos Volkswagen, at en skandalesag uden ende ruller. Bilproducenten har i snart flere år kæmpet mod udfaldet fra den store dieselgate-skandale, hvor det kom frem, at VW bevidst har manipuleret med sine biler, så de udledte væsentligt færre skadelige stoffer, når de blev testet. VW har selv indrømmet, at det drejer sig om 11 mio. biler.

Nu skal den daværende øverste direktør i Volkswagen stå til ansvar for snyderiet, skriver blandt andre tyske Handelsblatt. Det er de amerikanske myndigheder, som har valgt at tiltale ex-CEO Martin Winterkorn for bedrageri i dieselgate-sagen. Ifølge anklageskriftet, som kan hentes her, var den øverste topledelse i Volkswagen bekendt med selskabet snydeprocedurer, og derfor falder hammeren nu over for Winterkorn.

»Dette er alvorlige anklager, og vi vil følge denne sag til lovens videste omfang,« siger den amerikanske justitsminister, Jeff Sessions, i en skriftlig udtalelse, »Hvis du prøver at bedrage De Forenede Stater, så kommer du til at betale en høj pris.«

Ifølge Bloomberg er det dog langt fra sikkert, at Winterkorn nogensinde ender i en amerikansk retssal. Tyskland udleverer nemlig ikke borgere til retsforfølgelse uden for EU, og derfor kan Martin Winterkorn først blive anholdt, hvis han forlader Tyskland og rejser ind i et land, som har en udleveringsaftale med USA.

Winterkorns advokat, Felix Doerr, afviser over for Bloomberg at kommentere sagen.

»Det ville ikke være passende at kommentere på individuelle sager,« siger han.

2

Fra bedrag i Tyskland skal vi til hvidvask i Danmark. Berlingske har i over et år udgravet, hvordan manglende hvidvaskkontrol i Danske Banks estiske filial har gjort det muligt for en bred vifte af tvivlsomme personer at hvidvaske mange milliarder kroner hos Danmarks største pengeinstitut. Du kan få et overblik over sagen her.

Torsdag morgen kom Finanstilsynet med en meget hård rapport om Danske Bank, hvor det blandt andet kom frem, at Danske Bank i flere tilfælde ikke har givet fyldestgørende information til Finanstilsynet. Her dagen derpå har morgennyhedsbrevet samlet et potpourri af reaktioner.

Direktør i Finanstilsynet, Jesper Berg.

»Det er en alvorlig og usædvanlig sag. Vi har ikke oplevet noget lignende i tilsynet,« konstaterer han, »Vores tilsyn er baseret på, at vi får den rigtige information og kan indhente den rigtige information. Vi kan ikke trevle alt igennem, det er vi ikke dimensioneret til.«

Jakob Dedenroth Bernhoft, hvidvaskekspert og direktør i Revisorjura.dk

»Det er meget kritisabelt, at banken ikke har givet fyldestgørende oplysninger til tilsynet. Man har i første omgang skjult, hvad der skete ovre i Estland,«

Adm. direktør i Danske Bank, Thomas Borgen:

»Jeg fik overordnede orienteringer om hovedtrækkene, men modtog ikke fyldestgørende detaljer. Desuden blev jeg betrygget i, at der var en plan for at løse problemerne. Med den viden, jeg har i dag, er det klart, at jeg burde have involveret mig mere i de diskussioner. Det er beklageligt. Og det er ultimativt mit ansvar, hvad der foregår i banken. Men det her er konsekvensen af, at dele af vores organisation ikke levede op til det, man kunne forvente.«

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

»Det er først og fremmest bankens ledelse, som bærer ansvaret for, at reglerne overholdes. Det gælder også i forhold til at undgå at blive involveret i hvidvask af penge eller finansiering af terror. På baggrund af Finanstilsynets undersøgelse er det for mig tydeligt, at ledelsen i Danske Bank ikke har levet op til sit ansvar. Det er skuffende og kritisabelt.«

Professor ved CBS, Ole Risager, der kalder Finanstilsynets afgørelse for »heftige sager.«

»Det undrer mig, at Finanstilsynet først kommer på banen, efter at journalisterne afslører problemet. Man burde være gået ind i sagen langt tidligere.«

Bestyrelsesformand i Danske Bank, Ole Andersen:

»Som vi også har tidligere selv har erkendt, står det nu klart, at man i København havde utilstrækkelig kontrol med den estiske filial, det er korrekt. Der er ingen tvivl om, at det var en fejl. Vi var for længe om at reagere. Men hvis vi havde haft det fulde billede af alvoren, så havde vi også reageret anderledes hurtigt.«

Luk faktaboks Udvid faktaboks Hvidvask i Danske Bank Berlingske afslørede i september i fjor, at 18 mia. kr. fordelt på 16.000 transaktioner mellem 2012 og 2014 var strømmet gennem fire konti i Danske Bank Estland. Kontiene var kontrolleret af regimet i Aserbajdsjan. Pengene kom bl.a. fra ministerier og statskontrollerede selskaber i Aserbajdsjan. Modtagerne af pengene var bl.a. fremtrædende europæiske politikere, embedsmænd, kulturpersonligheder og lobbyister. Desuden strømmede penge til selskaber i skattely og forhandlere af luksusvarer. Det viste data, som Berlingske havde fået adgang til og delt med journalistorganisationen OCCRP og medier verden over. Sagen viste, at Danske Bank havde brudt hvidvaskreglerne ved ikke at kontrollere kundernes identitet eller overvåge transaktionerne. Berlingske har i mere end et år afdækket formodet hvidvask i Danske Banks estiske og litauiske filialer. Ud over Aserbajdsjans regime har bl.a. den russiske efterretningstjeneste, FSB, samt præsident Putins familie ejet lyssky selskaber med konti i banken. I begyndelsen af april fratrådte bankdirektør Lars Mørch som konsekvens af sagen. Banken har iværksat omfattende under­søgelser, der ventes færdige i september. Torsdag fik Danske Bank yderligere kritik i en afgørelse fra Finanstilsynet, der, foruden en række påbud, stiller krav om at banken satte yderligere 5 milliarder til side som følge af sagen. Læs mere om » Diktaturets Danske Bank« her

3

Vi går fra erhvervslivet skyggesider videre til en spændende nyhed om et virksomhedssalg. Det er Danmarks største taxiselskab, Dantaxi 4x48, der nu ser på mulighederne for at afhænde selskabet.

Taxichaufførerne i Dantaxi 4x48, ejer hver en andel af virksomheden, og med den nye taxilov får chaufførerne med Dantaxi 4x48 egne ord »mulighed for at realisere de værdier som de, i en lang årrække, har været med til at opbygge.«

Bestyrelsen vil nu, i samarbejde med PwC Corporate Finance, udarbejde salgsmaterialet og indgå en dialog med mulige købere.

»Når vi vælger at sætte til salg nu, er det fordi vi anser tidspunktet for at være det mest optimale. Både set i relation til vores nuværende ejere, vognmændene, men også overfor en mulig køber. For den rigtige køber er der et uopdyrket potentiale i virksomheden, og i markedet generelt, der kan udnyttes,« siger direktør i Dantaxi 4x48, Carsten Aastrup.

Følgende tre ting bør investorerne holde øje med i dag ifølge chefstrateg i Nordea, Philip Jagd.

Dagens store fokus bliver den amerikanske jobrapport kl 14.30, hvor særligt jobskabelsen vil være i fokus efter dårligt vejr m.v. førte til skuffende jobvækst i sidste måned. Skuffer jobskabelsen igen forventningerne om i underkanten af 200.000 jobs skabt, så vil det sende aktierne ned i eftermiddag.

I Danmark er Vestas regnskabsaktuel ligesom Siemens Gamesa er på europæisk plan. Det giver derfor mening at rette blikket den vej. Vestas tog i efteråret et ordentligt tryk ift. det danske marked, men har siden da klaret sig på niveau med markedet bredt indtil marts, hvor den har haltet lidt efter op til regnskabssæsonen, så hvis der kommer gode tal ud af den jyske mul vil aktien givet vis blive belønnet.

Endeligt får vi tal for europæiske detailsalg der kan vise sige relevant for de større forbrugsaktier i Europa, hvorfra vi får 22 regnskaber fra de 600 mest omsatte selskaber i dag.

Markederne i øst er åbnet med små fald.