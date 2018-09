Salget af projektlejligheder styrtdykker i København

I Carlsbergbyen i København skal der ingen 2024 bygger 3000 lejligheder. Her mærker man, at det går langsommere med salget af de store projektboliger.

Vi begynder dagens vigtigste erhvervsnyheder hos Børsen, som kan fortælle, at tiden med vilde prisstigninger og lynhurtige salg på det københavnske projektsalgsmarked ser ud til at være slut.

Antallet af salg er nemlig mere end halveret mellem de de første syv måneder af 2017 og samme periode i år. Det er de største lejligheder, som trækker ned i statistikken, viser tal fra Boligsiden.dk. Således er salget af projektlejligheder over 95 kvadratmeter faldet med 62 pct.

Ifølge kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk Biirgit Baetz er antallet af salg af de største lejligheder faldet, fordi priserne er kommet så højt op, at færre købere har råd til de største lejligheder.

»I midterklassen har faldet faktisk ikke været så stort. De er heller ikke så dyre som de store lejligheder,« siger hun.

Det irske flyselskab Wow Air satser på at rejse 200-300 mio. dollars på en børsnotering inden for 18 måneder, siger selskabets direktør og ejer Skuli Mogensen til Financial Times.

Skuli Mogensen, som stiftede flyselskabet i 2011 siger, at han vil rejse beløbet ved at sælge halvdelen af selskabet, men han giver ikke en vurdering af hele selskabet.

Selskabet, som tilbyder billige flyture til USA via Island, har haft et par hårde år. I 2017 havde det et underskud før skat på 27,5 mio. dollars med en omsætning på 486 mio. dollars. I år forventer selskabet et underskud på seks mio. dollars, hvilket står i kontrast til resten af branchen, som havde rekordoverskud i 2017 på grund af lave brændstofpriser.

Vi skal også en tur forbi statens advokat, som på få år er vokset branchens fire kæmper over hovedet til en position som Danmarks største advokatkontor. En ny, fleksibel kontrakt med staten samt landets største konkursafdeling har leveret frihed og muskler til at overgå rivalerne Kromann Reumert, Bech-Bruun, Gorrissen og Plesner.

»Jo, vi tjener gode penge på vores insolvensafdeling, men det er fordi, priserne i markedet er relativt gode, og fordi vi ikke er underlagt statslige restriktioner på prisen,« siger Kammeradvokatens bedst kendte partner og bestyrelsesformand, Boris Frederiksen, som gennem et stykke tid har været under beskydning for at tage for høje honorarer og nægte at udlevere oplysninger om timeforbrug og -priser i konkurssager.

Boris Frederiksen lægger ikke skjul på, at den 90 mand store konkursafdeling er profitabel. Derfor er den også en vigtig del af den forretningsmodel, som har gjort det muligt for Kammeradvokaten at overhale alle konkurrenterne og blive Danmarks største advokatfirma. Læs mere her.

Vi runder af hos McDonald's, som har kronede dage i Danmark. På trods af at flere danskere spiser vegetarisk og lever sundt, lægger 180.000 danskere nu hver dag vejen forbi en McDonald’s. Det er gennemsnitligt 20.000 flere daglige gæster end for bare et år siden.

Bøfkædens omsætning, som sidste år landede på 2,3 mia. kroner og dermed en vækst på fem pct. fra året før, er i første halvår af 2018 steget med yderligere seks pct. sammenlignet med sidste år.

Når omkring to tredjedele af alle danskere inden for det seneste år har været på McDonald's, skyldes det ifølge forbrugerekspert Flemming Birch, der er partner i konsulenthuset Birch og Birch, at burgerkæden har været god til at tilpasse sig forbrugernes forandrede madvaner.

»Når vi som forbrugere går på McDonald's, så synder vi, og vi ved, at vi synder. Det er en synd, som vi tillader os selv, men virksomheden er stadig nødt til at forny sig og f.eks. tilbyde vegetarburgere og sunde måltidssalater. Det er ikke sikkert, at det er det, forbrugerne vælger, når de står der, men det gør det nemmere at tage beslutningen om at tage på McDonald's,« siger han.

Investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen har udvalgt tre begivenheder, der er værd at rette blikket mod:

Der er nu kun to dage tilbage, før Danske Bank offentliggør sin rapport om, hvad der er foregået i Estland. Investorerne har de seneste uger brugt tiden til at indstille sig på et relativt grimt scenarie, hvor banken kan blive mødt af betydelige økonomiske sanktioner. Bliver disse sanktioner større end 20 mia. kan aktien selv efter de meget store fald, som der har været hidtil i 2018, stadig have en risikomæssig nedside. I modsat fald er den faldet hvad den skal og endda en hel del mere til. Det springende punkt bliver især, om de amerikanske myndigheder for alvor går ind i sagen.

I Asien er der fornyede kursfald. Vi nærmer os tiden, hvor Donald Trump vil offentliggøre, om han vil pålægge kinesisk eksport til USA told for 200 mia. USD. Det kan give mere usikkerhed, men kan også være vi er tæt på kulminationen på længere tids usikkerhed

I fredags fik Teva og den danske topchef Kåre Schultz FDAs godkendelse til at producere sit migrænemiddel Fremanezumab. Der er flere ting som falder i hak for Teva. Kombinationen af lavere omkostninger, som for alvor vil vise sig de kommende kvartaler, et aftagende prispres på generika og succesfuld lancering af nye produkter, gør Teva og Kåre Schultz turn-around stadig mere realistisk. Der er udsigt til rundt regnet ti pct. kursstigning, når handlen med Teva-aktier åbner idag.

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Producent- og importprisindeks for varer, august 2018

Udland:

- 11.00: Eurozonen: Forbrugerpriser, aug

- 14.30: USA: Empire Manufacturing, sep

Øvrigt:

- OECD-statistik: G20 BNP-vækst

Nikkei 225: +1,2 pct.

Topix: +1,09 pct.

Hongkongs Hang Seng: -1,28 pct.

China CSI 300: -1,12 pct.