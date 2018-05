Produktionsproblemer og døde tyskere sænker Tesla-vurdering

Godmorgen,

Det blev morgenen, hvor danske Widex stod midt i en milliardfusion. Men ellers bringer dagens nyhedsoverblik bringer os en tur til lands, til vands og i luften - men med et hurtigt pitstop i Nigeria. Vi skal besøge en startup af Forsvarets tidligere eksperter i cybersikkerhed, møde manden, der blandt andet er rådgiver i A.P. Møller - Mærsks historiske kulturomlægning, og ikke mindst en tur i luften, hvor Boeing og Airbus måske er i færd med at skyde gang i en handelskrig.

Men vi lægger ud (igen-igen) med Tesla, der denne gang oplever kritik fra en anden front end sædvanligt.

Uheld skær Teslas kursmål

Mens frontfiguren Elon Musk finder investorernes spørgsmål »tørre«, er fortællingen om elbilsproducenten Tesla det langt fra. Foruden anklager om manglende rapportering af arbejdsskader og produktionsproblemer med den nye Model 3 har virksomheden siden slutningen af marts været blandet ind i adskillige fatale bilulykker. Senest kom det frem, at politiet i det sydlige Schweiz er begyndt at efterforske omstændighederne for, hvordan en tysker kolliderede med et autoværn i en Tesla, der efterfølgende brød i brænd.

Urolighederne, der omgærder elbilsfabrikanten, har også sat sig i markederne. Senest har investeringsbanken Morgan Stanley nu sænket forventningerne i kølvandet på en stadig længere liste af produktions- og PR-problematikker.

»Udfordringerne i at øge Model 3-produktionen illustrerer et grundlæggende problem med modellens design, produktionsprocessen og autoatiseringen, som kan veje imod den mulige rentabilitet ved køretøjet,« skrev analytiker Adam Jonas i en rapport, ifølge Bloomberg.

I samme rapport skar han samtidig det forventede kursmål med 23 procent og sænkede virksomhedens projekterede profitmargin.

Chefen der rejser med 175.000 km/t

Hvor hurtigt kan du komme fra Danmark til Nigeria? Ifølge en mailkorrespondance må det vitterligt kunne lade sig gøre på to minutter - med mindre der er tale om et hackingforsøg.

Det var en del af mellemregningen hos den danske cybersikkerhedsstartup Langkjaer Cyber Defence, da de var på jagt efter bagmændene til et angreb af såkaldt »CEO-fraud« - hvilket er et phishing-angreb, hvor en hacker udgiver sig for at være en overordnet i virksomheden per mail og beder ansatte om at overføre penge. Virksomheden består af en udbrydergruppe fra Forsvaret med en fortid i cybersikkerhed, og ambitionen er simpelt:

»Vi vil gerne fjerne kompleksiteten og det Hollywood-agtige omkring hackere, hvor de sidder der bag en grøn skærm med nogle tal. Der findes ofte nogle helt lavpraktiske løsninger på udfordringerne,« siger Troels Langkjær.

»To år er ikke i nærheden af at være tid nok for store selskaber«

At vende en supertanker er ikke noget, som man »lige gør«. Ikke desto mindre er det opgaven, som en af verdens førende ekspert i virksomhedskultur John Weeks er i gang med - om ikke andet i overført betydning. De seneste fem år har han været rådgiver for topchefen hos A.P. Møller - Mærsk, Søren Skou, og chefen for den danske shippinggigant har lidt af en opgave foran sig.

Et af ikonerne i dansk erhvervsliv er nemlig i gang med den største kulturelle omlægning i dansk erhvervshistorie. Målet er at gå ind i en digital fremtid og samtidig have ballasten fra mere end 100 års erhvervstradition med i bagagen. Ifølge John Weeks er det heller ikke noget, som kan gøres fra den ene dag til den anden.

»Selskaberne spørger nogle gange, hvor lang tid det tager at ændre kulturen. To år er ikke i nærheden af at være tid nok for store selskaber. Og en af de fejl, store virksomheder begår, er, for tidligt at erklære, at målet er nået. Det sker, fordi det er nemt at være utålmodig efter resultater, men sandheden er, at det kan tage ti år at ændre en kultur,« forklarer Weeks.

Flyproducenters milliardfejde eskalerer

Tirsdag kom Verdenshandelsorganisationen (WTO) med en kendelse, der kan blive tændsatsen til en handelskrig. Spørgsmålet handler om, hvorvidt der var tale om ulovlig statsstøtte, da den europæiske flyproducent Airbus SE modtog EU-subsidier for over 138 milliarder kroner. Afgørelsen har både kendt subsidierne for ulovlige, men omstøder samtidig en tidligere udtalelse, der anerkendte at støtteordningen påvirkede salget af Boeings 737.

Det massive støttebeløb gik til udviklingen af producentens A380- og A350-modeller, hvilket fik Airbus’ amerikanske konkurrent Boeing på barrikaderne. Gårsdagens kendelse kan ses som et skridt nærmere en potentiel handelskrig, ifølge norske E24. Fra den modsatte side af Atlanten var det amerikanske modsvar også kontant:

»Medmindre EU endelig skrider til handling og holder op med at bryde og skade amerikanske interesser, vil USA være nødt til at skride til modsvar overfor europæiske produkter,« lød meldingen fra USAs handelsrepræsentant Robert Lighthizer, ifølge BBC.

Det skal investorerne holde øje med

Seniorstrateg i Nordea Andreas Østerheden peger her på tre ting, man bør holde øje med på markederne i dag:

Investorerne vil drikke morgenkaffen sammen med seneste data fra Japan, hvor vi her til morgen både har fået BNP vækst for første kvartal og industriproduktion fra marts. Senere på dagen vil det være inflationsdata fra Europa der løber med opmærksomheden, som dog stadig er langt fra ECBs inflationsmålsætning og vil holde centralbanken lempelig et godt stykke tid endnu. Sidst men ikke mindst vil der ud på eftermiddagen være amerikanske data boligbyggeri og industriproduktion.

I dagens løb vil man også kunne følge flere talere fra den amerikanske centralbank Federal Reserve (Fed), hvor Feds Bostic og Bullard er på talerstolen. Det skal ses i lyset af de seneste lidt svagere end ventede inflationstal fra USA, som vi dog ikke venter, vil få Fed til at ryste på hånden ved deres rentemøde i juni. Her indpriser investorerne lige pt. en sandsynlighed på næsten 100% for at Fed hæver styringsrenten.

Interessant bliver det også at følge med i en eventuel nyhedsstrøm fra det politiske møde i EU, hvor topledere har en uformel middag. Her skal man bl.a. diskutere global handel og sidste uges beslutning fra USA om at træde ud af atomaftalen med Iran. Selvom det indtil videre har været meldt ud, at de resterende lande fastholder aftalen, så vil det være et spændingsfelt fremadrettet mellem EU og USA, hvor sidstnævnte indtil videre har udskudt at pålægge told på stål og aluminium fra EU.

Det sker på markederne

De asiatiske aktiemarkeder ligger overvejende med negativt fortegn onsdag morgen, hvor tirsdagens kursfald på Wall Street afspejles, mens aflyste forhandlinger mellem Pyongyang og Seoul har sat spørgsmålstegn ved det skelsættende amerikanske-nordkoreanske topmøde i juni. / ritzau finans /