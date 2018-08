Nye detaljer om udbyttesvindel: Amerikaner havde på papiret danske aktier for 7,5 mia. kr.

Amerikaneren Doston Bradleys private pensionskasse havde aktiver for under to mio. kr. Til Skat opgav amerikaneren imidlertid, at hans pensionskasse havde C20-aktier til en værdi af 7,5 mia. kr.

Det skriver Børsen.

Aktierne gav samlet set mere end en kvart milliard mio. kr. i udbytte, og derfor kunne Doston Bradley skrive 69,2 mio. kr. på sin anmodning til Skat om tilbagebetaling af udbytteskat.

Anmodningen blev accepteret og pengene overført.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Sagen om udbyttesvindel I august 2015 offentliggjorde Skat og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og international Kriminalitet (SØIK), kaldet Bagmandspolitiet, at der var blevet svindlet med dansk udbytteskat for 6,2 milliarder kroner fra 2012 til 2015. Det kostede fire chefer i Skat jobbet. Bagmandspolitiet mistænkte 12 selskaber i England, Luxembourg, Dubai og New York for at stå bag svindlen med udbetaling af fiktiv dansk udbytteskat. I begyndelsen af november offentliggjorde Bagmandspolitiet, at man havde beslaglagt 1,7 milliarder kroner, som formodes at være fra svindlen. 16. november kom det frem, at den samlede svindel blev vurderet til at være på 9,1 milliarder kroner. Den britiske forretningsmand Sanjay Shah, som er bosiddende i Dubai, blev sigtet for at være hovedmanden bag svindlen. I august 2016 blev Jesper Rønnow Simonsen som følge af sagen fyret som direktør i Skat. I begyndelsen af 2017 blev der på baggrund af et enigt politisk flertal iværksat en advokatundersøgelse for at komme til bunds i udbyttesagen. Efterfølgende vakte det kritik, at »Danmarkshistoriens største tyveri af skattekroner« ikke var en del af Undersøgelseskommissionen om Skat. I februar 2018 blev det meldt ud, at undersøgelseskommissionen også skal omfatte sagen om refusion af udbytteskat. I maj 2018 meddeler skattemyndighederne , at man i samarbejde med Kammeradvokaten vil anlægge civilretlige sager mod bl.a. udenlandske pensionsplaner og andre professionelle aktører med krav om tilbagebetaling eller erstatning for 11 milliarder kroner. Det samlede svindelbeløb er nu opgjort til 12,7 milliarder kroner.

Men Skat er sidenhen nået frem til, at det ikke var realistisk, at pensionskassen blandt andet ejede Novo Nordisk-aktier for mere end to mia. kr., A.P Møller-Mærsk-aktier for 1,3 mia. kr. og Coloplast-aktier for 1,2 mia. kr.

»Det er Skats opfattelse, at Bradley (...) ikke har haft kapitalgrundlag til at foretage de investeringer, der ligger til grund for anmodningerne. Bradley kan derfor ikke være retmæssig ejer af de aktier, som de har fået refunderet indeholdt udbytteskat af,« fremgår det ifølge Børsen af Skats meddelelse til Doston Bradleys pensionsfond, hvor myndighederne oplyser, at godkendelsen af refusion af udbytteskatter er blevet trukket tilbage.

Mange amerikanske pensionskasser i søgelys

Sagen om Doston Bradleys pensionsfond er kun én af over 100 sager mod små amerikanske pensionsfonde, som Skat har indbragt for de amerikanske domstole. I alt vil Skat anlægge civile søgsmål mod udenlandske pensionsfonde og professionelle aktører om tilbagebetaling eller erstatning for omkring 11 mia. kr.

»Vi skal jagte svindlerne, og vi skal have så mange penge tilbage i statskassen som overhovedet muligt. Ikke mindst af hensyn til danskernes retsfølelse,« sagde skatteminister Karsten Laurizten (V), da Skat annoncerede søgsmålene tilbage i maj.

Indtil videre er der beslaglagt omkring 2,7 mia. kr. af de i alt 12,7 mia. kr., der strømmede ud af skattekassen mellem 2012 og 2015. Steen Bechmann Jacobsen, der er direktør for særlig kontrol i Skat, har imidlertid tidligere bedt danskere om at væbne sig med tålmodighed i jagten på de sidste 10 mia. kr.

»Jeg går ud fra, at disse sager vil strække sig over en årrække, men jeg har ikke præcise oplysninger på det. Forløbet i den enkelte civilsag kan føre til, at man enten får opklaret forløbet hurtigere, eller at man må den lange, bitre vej. Det er vigtigt for skatteforvaltningen og for retsfølelsen, at vi gør alt i vores magt for at forfølge disse sager. Uanset hvor lang tid den enkelte sag måtte tage,« sagde han til Berlingske i maj.

Første sten på vejen ser ud til at blive pensionsfondenes forsøg på at få Skats søgsmål afvist. Fondene har indbragt klagesager for Skatteankestyrelsen, hvor de bestrider, at skatterefusionerne er sket på forkert grundlag. Og behandlingstiden i Skatteankestyrelsen kan være årelang. Det skriver Finans.

Desuden forsøger pensionsfondene også at få afvist det danske søgsmål i amerikanske domstole. Fondene henviser til et princip om, at andre lande ikke har ret til at opkræve skat med hjælp fra amerikanske domstole. Dertil kommer et argument om, at retssagerne strider imod dansk-amerikanske skatteaftaler.