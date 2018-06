Netto overvejer helt nye posetyper efter pantforsøg

Et forsøg med pant på plastikposer i supermarkedskæden Nettos 42 butikker på Fyn har fået kunderne til at købe betydeligt færre poser.

Men efter to måneder med posepant må direktør i Netto Michael Løve konstatere, at færre end ventet vender tilbage for at indkassere panten på en krone.

»Men antallet stiger støt. Jeg tror simpelthen, at det er et spørgsmål om, at folk lige skal se en i køen foran, der returnerer en pose,« siger Michael Løve, som ikke vil oplyse konkrete tal for returposer.

Forsøget blev indført midt i april og skal foreløbig testes i en periode på fire måneder.

Herefter var det planen, at posepanten skulle bredes ud i alle Nettos butikker. Men det kommer ikke til at ske lige med det første, siger Michael Løve.

Der skal først justeringer til, og forbrugerne skal opdrages til et andet syn på indkøbsposer.

»Jeg er optaget af at gøre poserne til noget, som kunden i højere grad opfatter som noget, de har købt, så de ikke i samme grad fristes til at bruge posen som skraldespand eller smider den ud. Posen skal opfattes, som de fleste nok opfatter en pantflaske.«

»Vi kommer til at lave en version 2.0 af både poser og setup. Det skal så testes i en periode, før det kan rulles ud i butikkerne. Vi diskuterer forskellige modeller og er nok klar til at teste noget andet med udgangen af september,« siger direktøren.

Det kunne være et indkøbsnet af et andet materiale, bekræfter Michael Løve.

Han betegner alligevel pantforsøget som en succes indtil videre, fordi de fynske butikker har solgt ti procent færre poser end i samme periode sidste år.

Formålet er netop at mindske brugen af plastik, der kan ende som affald i naturen.

Salget af indkøbsposer er faldet, selv om omsætningen i butikkerne er stabil.

Med pant er prisen for en plastikpose steget med 50 øre. Men Michael Løve mener ikke, at det er prisstigningen, der har fået salget af nettoposer til at dykke.

»Det kan godt have haft indvirkning. Men jeg tror det ikke. «

»Jeg tror, at faldet skyldes et øget fokus på, at man skal bruge posen så mange gange, man overhovedet kan,« siger han.

Netto regner med, at antallet af solgte poser efter de fire måneder vil være 700.000 mod en million i samme periode sidste år i testbutikkerne.

Netto har næsten 500 butikker i Danmark og 800 butikker fordelt i Sverige, Polen og Tyskland.

Initiativet er første led i et samarbejde mellem WWF Verdensnaturfonden og Nettos ejer, Salling Group, der skal mindske brugen af plastik i butikkerne.