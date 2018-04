Mulig konflikt på sygehuse er kraftigt reduceret

Sygeplejersker på 292 afdelinger, afsnit og specialfunktioner på sygehusene bliver hevet ud af en eventuel fremtidig lockout.

Det fremgår af de seneste tal fra Danske Regioner, skriver DR.

Det svarer til, at 13.500 sygeplejersker ikke er omfattet af lockouten, lyder vurderingen fra Dansk Sygeplejeråd.

Lockouten ville oprindeligt omfatte 16.500 fra faggruppen. Det vil altså kun være 3000 sygeplejersker, der ikke skal møde på arbejde, hvis en lockout bliver en realitet.

Ifølge tv-stationen blev der i sidste uge pillet knap 1700 læger ud af ligningen.

I sin tid varslede Danske Regioner lockout af 70.000 ansatte som følge af en eventuel strejke. Dermed er lockouten altså kraftigt reduceret.

Anders Kühnau, der er chefforhandler for Danske Regioner, forklarer, at den brede lockout kom som et svar på den strejkeadvarsel, der ville lamme hospitalerne, som fagforbundene kom med.

Da nødberedskaberne på hospitalerne skulle forhandles på plads, har det vist sig, at der er mange afdelinger, der ikke kan holde til konflikten.

Det er blandt andet, fordi nødberedskabet rummer ligeså mange som det antal, der dagligt møder på arbejde.

Det gælde for 157 afdelinger, fremgår det.

»Det har i mellemtiden vist sig, at vi kan opretholde driften på mange afdelinger på grund af, at vi har forhandlet nødberedskaber på plads.«

»Derfor kan mange af vores afdelinger fungere på ganske almindelig vis, og vi har ikke længere grund til at lockoute dem,« siger Kühnau til DR.

Dansk Sygeplejeråd meddelte i sidste uge, at knap halvdelen af de lockoutvarslede hospitalsafdelinger sammen med sygehusledelserne ønskede at undgå at være omfattet af en mulig lockout.

Begrundelsen lød, at flere ikke kunne mønstre tilstrækkeligt med fastansatte sygeplejersker til at lave et nødberedskab.

/ritzau/