Mærsk storsælger - men kerneforretningen taber penge

Opkøb og vækst dominerer regnskabet for A.P. Møller - Mærsk, der netop er offentliggjort via fondsbørsen.

Opkøb har skabt stærk vækst hos A.P. Møller - Mærsk. Samtidig skal Maersk Drilling børsnoteres, viser regnskabet for første halvår. Den store vækst er dog ikke omsat til overskud for den lyseblå gigant.

Selskabet, der er verdens største inden for containerfragt, omsatte for markante 18,8 milliarder dollar i første halvår, en solid stigning fra samme periode 2017, hvor omsætningen lød på 14,8 milliarder dollar.

Sidste år købte A.P. Møller - Mærsk rederiet Hamburg Süd, hvilket har bidraget kraftigt til væksten. Med opkøbet voksede omsætningen med 12 procent, uden med otte procent.

»Med en stigning i omsætningen på 24 procent i andet kvartal leverer vi fortsat god vækst.«

»Sidste års opkøb af Hamburg Süd bidrog positivt til væksten i vores Ocean-segment, og vi er tilfredse med at se organisk vækst i non-Ocean,« skriver administrerende direktør Søren Skou i regnskabet.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Mærsks farvel til olien betyder ny struktur i regnskab Mærsks regnskaber byder i 2018 på en helt ny regnskabsstruktur, der skal afspejle, at selskabet ikke længere ser sig selv som et konglomerat og derfor er på vej ud af oliesektoren. Mærsk har en strategi om, at det især gerne vil vokse inden for alt det, der ligger ud over transporten af en container fra havn til havn, og det er den nye struktur også et udtryk for. Det er for eksempel mersalg af logistikydelser, hvor Mærsk står for alle led i fragten - og ikke kun sejladsen - eller at hjælpe med finansiering af kundens fragt. Her er et overblik over den nye struktur, der betyder fire nye forretningsdivisioner: Ocean-division: Det klart største område målt på omsætning med al containerfragten i Maersk Line og Hamburg Süd samt otte havneterminaler fra APM Terminals, som stort set kun håndterer Mærsks egne containere. I 2017 var omsætningen på 30,95 mia. dollar, mens EBITDA-overskuddet var på 2,78 mia. dollar.

Logistics & Services-division: Den næststørste division indeholder speditørselskabet Damco samt alle de serviceydelser, der bliver solgt på tværs af Maersk Line, APM Terminals og de øvrige forretningsområder - med undtagelse af Hamburg Süd. Logistics & Services kan sammenlignes med DSV. Divisionen havde i 2017 en omsætning på 5,77 mia. dollar, hvilket gav et EBITDA-overskud på 139 mio. dollar.

Terminals & Towage-division: Den tredjestørste division indeholder omkring 70 havneterminaler fra APM Terminals, der primært håndterer containere fra eksterne leverandør, samt slæbebådsselskabet Svitzer. Omsætningen var i 2017 på 3,48 mia. dollar og EBITDA-overskuddet på 639 mio. dollar.

Manufacturering & Others-division: Det klart mindste område, der indeholder Maersk Container Industry, som producerer containere, Maersk Oil Trading, som står for indkøb af bunkerolie, samt en ejerandel i det norske bilfærgerederi Höegh Autoliners. I 2017 lød omsætningen på 1,69 mia. dollar, mens EBITDA-overskuddet var på 173 mio. dollar.

A.P. Møller - Mærsk venter, at omsætningen for hele året når 40 milliarder dollar.

På resultatsiden eksploderede overskuddet til 2,8 milliarder dollar fra minus 1 millioner dollar i første halvår 2017.

Overskuddet er dog stærkt hjulpet af frasalg og divisioner, der står til at blive udskilt. Uden disse gav A.P. Møller - Mærsk et underskud på 305 millioner dollar for de fortsættende aktiviteter.

»Vi lykkedes med at nedbringe vores enhedsomkostninger markant i Ocean efter et første kvartal, der blev udfordret på kapacitetssiden, som følge af integrationen med Hamburg Süd, og på netværkssiden.«

»Profitabiliteten var, som følge af højere brændstofpriser, på et utilfredsstillende niveau. For resten af året forventer vi forbedringer i indtjeningen drevet af lavere enhedsomkostninger og højere fragtrater,« skriver Søren Skou i regnskabet.

/ritzau/