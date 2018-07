Læs mandagens Business-kalender

Erhverv



Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Producent- og importprisindeks for varer, juni 2018

Udland:

- 4.00: Kina: BNP-vækst, y/y, 2Q

- 4.00: Kina: Detailsalg, y/y, jun

- 4.00: Kina: Industriproduktion, y/y, jun

- 11.00: Eurozonen: Handelsbalance

- 14.30: USA: Detailsalg, m/m, jun

- 14.30: USA: Empire Manufacturing

- 16.00: USA: Forretningslagre



22:00 Regnskab fra Netflix

Streamingtjenesten Netflix kommer med regnskab for 2. kvartal. Netflix har ifølge egne opgivelser 125 millioner kunder - medlemskaber - fordelt over 190 lande.

Politik



Folketingets Udenrigsudvalg til bæredygtighedsforum i FN

Flere medlemmer af Folketingets Udenrigsudvalg deltager i møde i FN's Politiske Højniveauforum for Bæredygtig Udvikling i New York, som begynder i dag. Deltagerne fra udvalget er Søren Søndergaard (EL), Christian Juhl (EL) og Ulla Sandbæk (ALT).

Forummet omhandler blandt andet opfølgning på verdensmålene, hvor omdrejningspunktet vil være frivillige nationale reviews, som 47 landes forventes at præsentere.

Udland



Trump og Putin mødes i Helsinki

USAs præsident, Donald Trump, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, mødes i dag i Finlands hovedstad, Helsinki. Mødet finder sted få dage efter et Nato-topmøde.USA er der fortsat undersøgelser i gang, som kigger på, hvorvidt Rusland har påvirket det præsidentvalg, hvor Trump vandt magten i november 2016.



Kinesisk-europæisk topmøde i Beijing

Kina og EU holder i dag og i morgen topmøde i Kinas hovedstad, Beijing. Mødet ventes blandt andet at omhandle handel. Kinas premierminister Li Keqiang rejste i begyndelsen af juli rundt i Europa for at mødes med flere stats- og regeringschefer. Fra EU deltager EU-præsident Donald Tusk og formanden for EU-Kommissionen, Jean-Claude Juncker.



Brexit-debat om told og handel

I dag og i morgen vil det britiske parlament debattere, hvordan told og handelsbetingelserne skal se ud, efter de har separeret sig fra EU primo 2019. Til debatterne vil det blandt andet blive aktuelt, om Storbritannien skal fortsætte ved med at være handelspartner med EU og bibeholde muligheden for frihandel. Det forventes, at der i dag vil blive diskuteret loven 'Cross Border Trade', som har med toldafgifter at gøre. I morgen vil det være loven 'Trade Bill', som forventes, at skulle omstruktureres fra de allerede eksisterende handelsbetingelser i EU. I sidste uge kom regeringen med en såkaldt hvidbog for hvilke principper, som kommer til at ligge til grund for Brexit, og netop frihandelsaftalen har været grund for stor uoverensstemmelse. Allerede har to ministre forladt forhandlingerne i protest over, at bruddet fra EU ikke er godt nok.