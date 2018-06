Læs fredagens Business-kalender

Erhverv



Økonomi/statistik

Nye udgivelser, Danmarks Statistik, kl. 08.00:

- Arbejdstidsregnskabet (kvt.), 1. kvt. 2018

- Energiregnskab for Danmark, 2017

- Firmaernes køb og salg, april 2018

- Producent- og importprisindeks for varer, maj 2018



Udland:

- 11.00: Eurozonen: Handelsbalance, apr

- 11.00: Eurozonen: Forbrugerpriser, y/y, maj

- 14.30: USA: Empire Manufacturing, jun

- 15.15: USA: Industriproduktion, m/m, maj

- 15.15: USA: Kapacitetsudnyttelse, maj

- 16.00: USA: Michigan-tillidsindeks (foreløbig), jun

- Japan: Pengepolitisk meddelelse fra BOJ, jun



08:00 København Arbejdstidsregnskabet i årets første kvartal

Danmarks Statistik offentliggør arbejdstidsregnskabet for de første tre måneder af 2018.

08:00 København Dansk energiregnskab for 2017

Danmarks Statistik har tal på det danske energiregnskab i 2017.

Politik



09:00 Allinge Folkemøde på Bornholm

Folkemødet på Bornholm fortsætter i dag i Allinge. Den politiske festival begyndte i går og varer frem til søndag og samler politikere, interesseorganisationer og mange andre. Der ventes fire partiledertaler i dag, og de finder sted klokken 10.00, 13.00, 16.00 og 19.00.

Både prins Joachim og prinsesse Marie deltager på dette års folkemøde i forskellige arrangementer. Prins Joachim deltager blandt andet i dialog med Karen Hækkerup fra Landbrug & Fødevarer, som begynder klokken 10.40.

Næsten samme tid, klokken 10.45, laver prinsesse Marie og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) mad, hvor de skal vise, hvordan man forhindrer madspild ved at lave mad med de rester, danskerne oftest smider ud. Det sker sammen med kok Jesper Vollmer.



14:30 Allinge Helle Thorning-Schmidt og Bertel Haarder om Europa på Folkemødet

Europa-Parlamentet inviterer til debat på Folkemødet. Beskrivelsen lyder som følger: »Helle for Europa! Thorning og Haarder fra MEP til minister«. At repræsentere vælgerne i Europa-Parlamentet kan være et springbræt i den politiske karriere. Det er Helle Thorning-Schmidt og Bertel Haarder de allerbedste eksempler på. Vi har derfor inviteret dem til en samtale med Europa-analytiker Thomas Lauritzen om, hvordan nye medlemmer af Europa-Parlamentet får deres politik igennem i en tid, hvor de traditionelle politiske partier er presset af fragmentering og populisme.

Personalia

Amerikansk forfatter Joyce Carol Oates, 80 år.