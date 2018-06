Københavns Lufthavn gør sig lækker over for Amazon

Københavns Lufthavn vil bygge kæmpe logistikcenter for at tiltrække spillere som Amazon og blive et knudepunkt for fragt.

Godmorgen,

Lufthavn på frierfødder, mæglerkrig, interessekonflikt i Innovationsfonden og nyt våben fra Trump i handelskrigen mod Kina er det udpluk af de morgennyheder, vi har udvalgt til at kickstarte din mandag.

1

Vi begynder med København Lufthavn, som med en ny business-park på 150.000 kvadratmeter forsøger at gøre sig lækker over for E-handelsgiganten Amazon. Det skriver Børsen.

Håbet er, at Amazon vil placere et logistikcenter i den nye Airport Business Park, der skal huse især fragt- og logistikvirksomheder – og blive »knudepunkt« for fragt.

»Vi siger jo aldrig, hvem vi er i dialog med. Men jeg kan sige uden at have uld i munden, at selvfølgelig er Amazon og alle andre på den størrelse utroligt interessante for os,« siger København Lufthavns kommercielle direktør Peter Krogsgaard til Børsen.

2

Der er rift om at få flere kunder i butikken blandt landets ejendomsmæglerkæder, som har guldrandede dage. Det får nu de to kæder Nybolig og Estate, som begge hører under Nykredit Mægler, til at blæse til kamp med planerne om at åbne et større antal nye butikker inden 2020. De nye forretninger skal åbnes for at komme endnu tættere på kunderne og styrke og øge den samlede vækst i de to kæder, lyder det i en pressemeddelelse.

»Som mæglerkæder er vi i hård konkurrence om kunderne og om at kunne give de bedste værditilbud, og vi er derfor nød til hele tiden at være på forkant med udviklingen og samle ressourcerne, så vi er i stand til at investere i bl.a. nye digitale teknologier, som i stigende grad fylder i mæglerbranchen,« udtaler Peter J. Mattsen, direktør i Nykredit Mægler, Nybolig & Estate.

3

To iværksættere beskylder Innovationsfonden for interessekonflikt, da en mulig konkurrent var en del af et uvildigt panel, som overværede en fortrolig præsentation af deres idé, skriver Berlingske Business.

Efter at have sendt flere projektbeskrivelser var de to iværksættere Søren Andersen og Tai Lund i april 2016 kommet gennem nåleøjet hos Innovationsfondens Innobooster-program. Håbet var, at den offentlige kapitalfond ville skyde millioner i deres koncept. Men i panelet sad en direktør for et analysefirma, der på daværende tidspunkt selv arbejdede med at udvikle forretningskoncepter, hvor der ifølge de to iværksættere var flere overlap.

Det har fået Søren Andersen og Tai Lund til at rejse spørgsmål om direktørens uvildighed. Innovationsfonden vil nu indskærpe reglerne, mens hovedpersonen selv afviser at have været inhabil.

4

Trump-regeringen har besluttet at trække et nyt våben i handelskrigen mod Kina og begrænse kinesernes muligheder for at investere i og opkøbe amerikanske tech-virksomheder indenfor alt fra luftfart til robotteknologi. Det skriver Financial Times.

Den seneste oprustning fra Trump kan have endnu større langsigtede konsekvenser for den økonomiske relation mellem USA og Kina end den eskalererende »noget-for-noget«-krig, vurderer eksperter.

Begrænsningen i kinesernes adgang til tech-virksomheder er planlagt sammen med en stribe andre restriktioner for kinesiske investeringer i USA, som præsident Donald Trump har sat på programmet i denne uge.

Investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen peger her på tre ting, man bør holde øje med på markederne i dag:

Der er kursfald her til morgen i Asien. Investorerne reagerer med generelle kursfald på frygten for at Donald Trump vil pålægge told for op imod 200 mia. USD ekstra på kinesiske varer. I så fald vil halvdelen af Kinas eksport til USA være toldbelagt. Hvis det sker, vil det være en betydelig eskalering af handelskonflikten, og det øger risikoen for en aktiekorrektion på kort sigt

Den bredeste og bedste tyske økonomiske indikator, IFO offentliggøres mandag i Tyskland kl. 10.00. De seneste nøgletal tyder på, at den tyske økonomi på kort sigt har tabt lidt momentum. Kan IFO bekræfte det?

De seneste uger har AMBU kursfluktueret ekstra meget. Først var det bevægelsen op imod kurs 240 efter at den britiske kapitalfond Parvus neddroslede sine short salgspositioner yderligere. Siden kom Nordea med en »Sælg« analyse og aktien tog en ordentlig tur nedad, fredag. I dag indleder J.P. Morgan dækning af AMBU med en »overvægt« anbefaling. Det giver mulighed for en positiv aktiereaktion.

De asiatiske aktier ligger med overordnede kursfald mandag, hvor USA's handelsstrid med Kina og EU tynger.