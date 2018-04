Fremtidens frontløbere: Her er Danmarks 100 største talenter

Caroline Kirk, Inga Kudzmaite, Anders Dalsgaard Bonnerup, Nikolaj Vitting Hermann og 96 andre unge talenter er med i dette års særudgave af Berlingske Business Magasin, Talent100. Igen i år strømmede det ind med et overvældende antal nomineringer af unge, der har ydet imponerende præstationer på jobbet. De 100 talenter i Talent100-magasinet er således udvalgt i et meget skrapt felt af særdeles kvalificerede indstillinger.

Det er 15. gang, at Berlingske Business Magasin kårer et kuld på 100 unge talenter fra et bredt spektrum af brancher og jobtyper i dansk og internationalt erhvervsliv og i det offentlige.

Erhvervspsykolog Susanne Dalgaard fra Mannaz har i over fem år stået i spidsen for at udvikle og facilitere Berlingskes Talent 100-netværk, og hun kender derfor talenternes karakteristika mere indgående end de fleste.

Når hun skal sammenfatte, hvad der kendetegner et talent, peger hun på flid, kløgt og et præstationsorienteret drive.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Metoden - sådan har vi gjort Berlingske Business Magasin foretager udvælgelsen af de 100 talenter på baggrund en omfattende nominering fra virksomheder og andre interesserede. Tre kriterier er afgørende for valget: 1. Begrundelse: Talentets faglige forudsætinger og resultater. Desuden lægger vi vægt på anbefalingen fra nærmeste chef eller en tidligere chef. 2. Udbygget CV: Vi udvælger på baggrund af CVer, hvor der er redegjort for konkrete resultater samt faglige og uddannelsesmæssige kompetencer. 3. Alder: Maksimalt 35 år. Diversitet: Talent100 bygger ikke på en videnskabelig metode, men er blevet en institution, hvor Berlingske Business Magasin tilstræber at vise diversitet mht. uddannelser, faggrupper og virksomheder. Det er 15. gang, at Berlingske Business Magasin dedikerer et nummer til at portrættere 100 talenter med ambitioner og faglig ballast til at nå helt til tops. Fotos af de 100 talenter er venligst stillet til rådighed af talenterne selv eller deres virksomheder.

Det er de egenskaber, der sender unge på en stejl læringskurve og placerer dem i toppositioner sammenlignet med andre på samme alder. Det er samtidig de egenskaber, der karakteriserer de unge i Talent100.

»Ligegyldigt hvor talenterne sidder, er det nødvendigt, at de har gennemslags­kraft og kan få folk til at følge sig. Teknikker og gode råd i kommunikation kan føre dem et stykke ad vejen. Men det handler allermest om at blive bevidst om, hvilke personlige virkemidler det enkelte talent kan sætte i spil – ord som autoritet og autenticitet er nutidens buzzwords. Det drejer sig om at erkende, at det at træde i karakter kan se ret forskelligt ud,« siger hun.

Susanne Dalgaard fremhæver også international erfaring som et fremtrædende træk ved de unge i Talent100. Men hun peger på, at de talenter, der slipper gennem nåleøjet hos Berlingske Business Magasin, er et spejl af tiden. Det betyder blandt andet, at den digitale dagsorden i dag er en helt naturlig del af deres bagage.

»Talenterne er yderst bevidste om, at deres evne til at lede og drive forandringer er central for at få folk med på deres vision og den rejse, de er på med deres virksomheder. Selv om mange af dem allerede har redskaber i værktøjskassen til forandringsledelse, så er det et tema, de ofte sætter på dagsordenen,« siger hun.

Læs portrætter af samtlige 100 talenter herunder: