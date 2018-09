Danskerne elsker at arbejde hjemmefra

Mange flere arbejder hjemmefra med jævne mellemrum, blandt andet fordi der er ro i forhold til at sidde i et storrumskontor. Arkivfoto: Iris/Scanpix

En tredjedel af alle danskere arbejder hjemme mindst en gang om måneden. Det viser en ny undersøgelse fra fagforeningen for sælgere og marketingsarbejdere, Business Danmark, som Morgenavisen Jyllands-Posten refererer.

Det er de bedre teknologiske muligheder i form af ordentlige internetforbindelser og f.eks. en mobiltelefon som arbejdstelefon, der gør det muligt at passe sit job hjemmefra i stedet for at skulle sidde på pinden. Hver fjerde arbejder således hjemme to-tre dage om måneden, blandt andet for at få ro til at koncentrere sig om større opgaver, hvilket ifølge landsformand for Business Danmark, Jens Neustrup Simonsen, kan være svært, når man sidder i store, åbne kontorlandskaber.

53 procent har dog ikke mulighed for at arbejde hjemmefra, fordi de er nødt til at være fysisk til stede på arbejdspladsen.

Tyskere og svenskere vil ikke arbejde i Danmark

Færre og færre tyskere og svenskere tager job i Danmark. Det viser tal fra Jobindsats.dk, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Siden 2008 og frem til og med 2017 er antallet af tyskere med job i Danmark faldet med ti procent, mens antallet af svenskere er faldet med 19 procent, selv om de er vores nærmeste naboer.

Underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening, Erik Simonsen, er bekymret, for »det giver danske virksomheder den udfordring, at det bliver sværere at få folk,« som han siger til avisen.

Årsagen til nedgangen er, at både Tyskland og Sverige er kommet sig hurtigere over finanskrisen, så jobmulighederne er bedre dér end i Danmark.

Næstformand i LO, Arne Grevsen, ser dog fortsat »en massiv stigning i arbejdskraft fra Østeuropa«. Han ser gerne, at man opkvalificerer 100.000 danske ledige og skaber flere praktikpladser, når nu arbejdsgiverne mangler hænder.

Alt i alt er antallet af arbejdende udlændinge i Danmark steget med 55 procent de seneste ti år. Antallet af østeuropæere er vokset med næsten 200 procent til lidt over 120.000.

Alibaba-papa siger stop

Manden bag den kinesiske internetgigant - og internetgigantsucces - Alibaba, Jack Ma, har sat dato på, hvornår han går på pension fra det selskab, som han stiftede i 1999. Det sker om præcis et år.

Jack Ma, som netop er blevet 54 år og er en af Kinas rigeste mænd, vil gå af fra sit livsværk i september 2019, skriver flere nyhedsbureauer. 10. september 2019 overtager Daniel Zhang, der i dag er topchef i selskabet, tøjlerne som bestyrelsesformand. Han var været i selskabet i 11 år.

Jack Ma er tidligere engelsklærer og er i dag god for 36,6 milliarder dollars. Han bliver siddende som bestyrelsesmedlem frem til generalforsamlingen i 2020 men bebuder så, at han vil tilbage til uddannelsesfeltet.

»Verden er stor, og jeg er stadig ung, så jeg vil gerne prøve nye ting,« siger han og betyder, at »Alibaba handlede aldrig om Jack Ma, men Jack Ma vil for evigt tilhøre Alibaba«.

Alibaba blev børsnoteret i New York i 2014 og omsatte i det forskudte regnskabsår, som sluttede ved udgangen af marts 2018, for 39,9 milliarder dollars.

Topmand under bankkrisen: Kunderne blev hængt til tørre

En af topfolkene under finanskrisen fortryder den måde, som kunderne i Roskilde Bank - et af de første ofre for krisen - blev behandlet på.

Henning Kruse Petersen var formand for statens skraldespandsselskab, Finansiel Stabilitet, som skulle forsøge at redde stumperne. Men kunderne blev tvangslåst til deres krakkede bank, fordi Jyske Bank, Arbejdernes Landsbank og Nordea fik lov til at lade de dårligere kunder blive i Roskilde Bank, mens de selv overtog de bedre dele.

»Der var folk, som blev hængt til tørre. En måned efter at filialerne var blevet solgt, var det jo ikke morsomt for hr. Jensen at stå nede i Brugsen og betale med et Roskilde Bank-dankort. Så kunne alle se, at han ikke var god nok til at komme over i et andet pengeinstitut. Det var trist, at vi havnede i den situation. Det lærte vi af, og det skete ikke i andre banker,« siger Henning Kruse Petersen til Berlingske.

Han trådte fra fire år senere og beskriver tiden som »fire barske år«.

