Danske Bank har givet flest risikovillige boliglån blandt storbanker

Det skriver Finanstilsynet, der i februar og marts 2018 gennemførte en inspektion af bankernes bevillinger af nye lån til privatkunders køb af ejerboliger.

Der var flere banker, som ikke overholdt den vækstvejledning, som Finanstilsynet havde givet dem. I Danske Banks tilfælde var det 39 pct. af af bevillingerne, som ikke levede op til vejledningen, og det er en markant større andel end de andre undersøgte banker.

Finanstilsynet skriver, at banken især havde givet bevilling til en del kunder, som havde en for høj gældsfaktor uden at have en tilpas stor formue. Samtidig var der en del kunder med en negativ formue og kunder med et utilstrækkeligt rådighedsbeløb.

Undersøgelsen viste også, at Danske Bank har ydet bevillinger til kunder med større risiko end i de andre banker, og den havde blandt andet bevilget afdragsfrihed i mere end 80 pct. af tilfældene, og den gennemsnitlige afdragsfrie periode var også den længste blandt de undersøgte banker.

Danske Bank havde tilbage i 2017 selv iværksat en række tiltag, som skulle identificere om bevillingerne afveg fra vækstvejledningen, og bankens kontrol for den sidste del af 2017 viste, at omfanget af bevillinger var faldet betydeligt.

Finanstilsynet skriver, at selv når der tages højde for bankens tiltag, var antallet stadig for højt, og banken fik derfor påbud om, at kundernes økonomi skulle være tilstrækkelig robust ved belåning af boliger i vækstområderne.

Undersøgelsen blev foretaget, fordi bankernes bevillinger er blevet mere risikovillige, i takt med at konkurrencen om boligkunderne de senere år har været stigende.

Det kommer til udtryk ved, at bankerne i en del tilfælde bevilger lån til kunder med lavt rådighedsbeløb, høj gældsfaktor eller negativ formue.

De andre banker, som Finanstilsynet har undersøgt, tæller Jyske Bank, Sydbank, Nykredit Bank, Nordea og Handelsbanken.