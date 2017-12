Godmorgen,

Vismænd: Lad udlændinge slippe for topskat

Højtuddannede udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde, skal ikke betale topskat i deres første fem år i landet, lyder det i et nyt udspil fra vismændene i Det Økonomiske Råd. Det skriver Børsen.

Hensigten med forslaget er, at gøre der mere attraktivt for højtuddannede udlændinge at komme til Danmarks for at arbejde, da Danmark uden tilstrækkelig udenlandsk arbejdskraft bliver fattigere, siger vismand Torben Tranæs til Børsen.

»Vores vækst bliver cirka 0,3 procentpoint lavere, hvis ikke udlændinge kommer hertil som forventet, og det svarer til, at vi samlet set bliver ca. 60 mia. kr. fattigere i 2025. Så for at holde liv i opsvinget og tiltrække navnligt højtlønnede udlændinge foreslår vi, at udlændinge ikke skal betale topskat de første fem år, de er i landet,« siger Torben Tranæs, der understreger, at forslaget også bør gælde for borgere uden for EU.

Tal fra Dansk Erhverv (DE) viser, at der i tredje kvartal var 284.480 beskæftigede udenlandske statsborgere i Danmark. Venstre bakker op om forslaget, men understreger, at det ikke er politisk gangbart. Dansk Folkeparti afviser forslaget.

Danmark gik glip af milliardgevinst efter postfusion

Da det danske postvæsen i 2009 fusionerede med det svenske, solgte den danske stat samtidig en større aktiepost i det belgiske postvæsen for at få Postnord-fusionen til at lykkes. Den manøvre ser nu ud til at have kostet Danmark flere milliarder kroner, skriver Jyllands-Posten. Dermed har den dansk-svenske postfusion været langt mere kostbar for de danske skatteborgere, end det hidtil har været fremme.

Aktieposten i det belgiske postvæsen blev nemlig overtaget af den britiske kapitalfond CVC, og ifølge Jyllands-Postens beregninger, der er valideret af en kilde tæt på processen, har kapitalfonden nu tjent 4,8 mia. kr. på aktieposten.

»Når vi i dag ved, hvor godt værdien af det belgiske postvæsen udviklede sig, og hvor skidt det er gået for Postnord, ligner det selvfølgelig en meget skidt beslutning,« siger professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, til Jyllands Posten. Han påpeger dog, at det var svært at forudsige i 2009.

130.000 husstande slipper for TV-tvang fra nytår

Fra nytår får op mod 130.000 husstande mulighed for at framelde TV-pakker, som de i dag er tvunget til at betale til. Det sker som følge af ny lovgivning.

Tilbage i juli 2016 fik alle boliger, der er en del af et fællesantenneanlæg, frit valg til at kunne træde ud af boligforeningens fælles aftale – undtagen de anslået 130.000 husstande, som får deres TV-forbindelse gennem et gammelt såkaldt sløjfeanlæg.­­

Nu bliver der frit slag, så de 130.000 husstande selv kan finde en anden måde at få TV. Dermed kan de potentielt spare flere tusinde kroner om året.

Højeste antal børsnoteringer siden finanskrisen

Verdens børser har i 2017 tiltrukket det højeste antal børsnoteringer siden 2007, skriver Financial Times. Det er en stigning af amerikanske børsnoteringer kombineret med det højeste antal børsnoteringer i Kina nogensinde, der løfter antallet. Globalt er der foretaget 1.700 børsnoteringer i år, hvilket er en fremgang på 44 pct. i forhold til sidste år.

Snap, selskabet bag Snapchat, stod for årets største børsnotering. Den havde en værdi på omtrent 150 milliarder kroner.

Telia er oppe at køre igen efter omfattende nedbrud

Teleselskabet Telia var onsdag aften ramt af et større nedbrud, der betød, at mange kunder i mere end tre timer ikke kunne komme på internettet, skriver Ritzau Finans. Men lidt over midnat natten til torsdag skulle problemet være løst. Det skriver Telias pressechef, Rasmus Avnskjold, på Twitter.

»Den fejl, som tidligere på aftenen påvirkede flere Telia-kunder, er nu identificeret og udbedret. Alle berørte kunder burde være oppe igen,« skriver pressechefen på Twitter omkring klokken 00.30 torsdag.

De asiatiske aktier udenfor Japan ligger med pæne stigninger torsdag morgen, og vejen mod det bedste år siden 2009 står på vid gab. Den optimistiske stemning holdes lidt tilbage efter tegn på likviditetsmangel på det kinesiske pengemarked.