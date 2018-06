Virksomheder afviser statens værn mod cyberangreb

København. Cyberangreb er blevet udråbt af regeringen som den største trussel mod Danmarks sikkerhed. Alligevel afviser myndigheder og virksomheder at deltage i det helt centrale og statslige sensornetværk mod cyberangreb.

Det fremgår ifølge Jyllands-Posten af en ny årsberetning fra Center for Cybersikkerhed.

Dermed er statens stort anlagte sensornetværk udfordret og ramt af kritik, allerede inden det er færdigbygget.

Chefen for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen, bekræfter, at ingen nye virksomheder eller myndigheder kom med i netværket sidste år.

Tværtimod trak to aktører sig ud i et år, da to store cyberangreb hærgede kloden.

- Der er en række udfordringer i forbindelse med tilslutning til vores sensornetværk.

- For det første er tilslutning ikke relevant for alle. Sensorerne er især relevante for dem, som er udsat for de allermest avancerede trusler, siger Thomas Lund-Sørensen til Jyllands-Posten.

Center for Cybersikkerhed har nu i alt 39 tilslutningsaftaler til sensornetværket, der de kommende år skal sikre Danmark mod den stigende cybertrussel.

Men selv om det ifølge det nye seksårige forsvarsforlig, som blev indgået i januar, står klart, at sensornetværket skal styrkes, opsagde blandt andet TDC sidste år aftalen med den danske spiontjeneste.

Ifølge chefkonsulent i Dansk Industri Morten Rosted Vang har Forsvarets Efterretningstjeneste de seneste år sat for snævert fokus på de "mere avancerede cyberangreb fra statslige aktører".

Men da det ikke er dem, virksomhederne generelt angribes af, gider de ikke være med.

