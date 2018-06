Vil købe sig ud af straftold: Kina tilbyder Trump 70 mia. dollar for at undgå handelskrig

Kineserne har givet præsident Donald Trump et nyt tilbud for at undgå en handelskrig.

For at undgå en handelskrig med præsident Donald Trump rækker kineserne nu hånden ud og tilbyder at købe 70 mia. dollar svarende til 444 mia. kr. landbrugs- og energiprodukter. Det er under forudsætning af, at Trump dropper den varslede told på en række kinesiske produkter.

Det skriver Wall Street Journal.

Trump har truet med at lægge told på varer fra Kina på i alt 50 mia.dollar svarende til 317 mia. kr. Den trussel står stadig ved magt, men i weekenden var der forhandlinger i den kinesiske hovedstad Beijing og her præsenterede de kinesiske forhandlere amerikanerne for en større indkøbspakke, der blandt andet involverer køb af amerikanske soyabønner, korn, naturgas og kul.

For Trump er det målet, at få mere end halveret det årlige handelsunderskud over for kineserne på lidt over 2.300 mia kr. Hvis kineserne gør alvor af de bebudede indkøb vil det hjælpe i den sammenhæng, men kineserne har også gjort det klart, at indkøbene kun vil blive til noget, hvis Trump fjerner den bebudede told.

Det er farligt, hvis de andre lande sætter selskabsskatten ned og vi ikke gør det. Derfor kan Danmark blive tvunget til at sænke den danske selskabsskat ned. Det siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) til Berlingske Business.

Regeringen kan se på en udvikling, hvor præsident Donald Trump har sat den amerikanske selskabskat ned med over en tredjedel, så den kommer ned på 21 pct. Svenskerne skar selskabsskatten ned til 20 pct. sidste år og briterne har overvejelser om ligeledes at komme med på vognen.

Det kan efterlade Danmark i en position, hvor vi er tvunget til at gå med, lyder det fra skatteministeren. Skatteplotisk ordfører for Liberal Alliacen Joachim B. Olsen (LA) tilføjer, at når USA sætter selskabsskatten ned »er det en kæmpeudfordring for Europa og Danmark«.

Socialdemokraterne mener, at virksomhedernes konkurrenceevne skal styrkes gennem uddannelse og opkvalificering af medarbejderne.

Elon Musk klarer skærene. Mens mistilliden fra dele af investorbasen til den enigmatiske topchef har været ganske udtalt, klarede Elon Musk tidligere i dag frisag - og gav Tesla-aktien et kurshop på tre kurspoint med to simple ord.

Det skriver Bloomberg.

De gik kort og godt ud på, at Tesla vil være i stand til at producere 5.000 eksemplarer af den nye Model 3 om ugen i slutningen af denne måned. Det er sedan-modellen og derved når Tesla målet for produktionen af den nye model. Elon Musk sagde, at de var »meget sandsynligt«, at virksomheden vil nå målet.

Elon Musk understreger samtidig, at det er meget svært at være masseproducent af biler i USA.

»Det er der ingen, der har haft succes med i USA i meget lang tid,« siger Elon Musk.

De asiatiske aktier stiger onsdag på baggrund af plusser i teknologisektoren, hvor stigninger i Wall Street-aktierne tirsdag følges op. Den overordnede handel i Asien er tynd, da investorerne udviser forsigtighed på grund af de globale handelsspændinger og de geopolitiske risici.

Sådan ser markenderne ud her til morgen:

Nikkei 225: +0,5%

Hongkongs Hang Seng: +0,5%

China Shanghai Composite: -0,2%

