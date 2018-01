Vice president blev fyret, da han fortalte sin chef, at han skulle være far

Han sad i en god stilling. Han havde titel af vice president. Og så skulle han være far.

Han fortalte sin chef om familieforøgelsen næsten et halvt år før, barnet skulle komme til verden.

Men den nyhed faldt ikke i god jord hos chefen. Nogle få uger senere blev den kommende far opsagt uden nærmere begrundelse.

Opsigelsen var så påfaldende, at han kontaktede Lederne, hvor han var medlem, for at høre, hvad han skulle stille op. Både Lederne og den fyrede vice president mente, at sagen var så grov, så den burde prøves ved Ligebehandlingsnævnet.

Men først ville Lederne og den fyrede undersøge muligheden for et forlig med virksomheden. Målet var, at den vordende far skulle have en god og rimelig fratrædelsesaftale.

Efter fire måneders forhandlinger blev de enige om en fratrædelsesaftale, hvor den fyrede fik en godtgørelse på 700.000 kr. svarende til syv måneders løn. Oveni det fik han ret til bonus og hjælp til at finde et nyt job.

COO blev fyret

Et andet sted i dansk erhvervsliv i 2017 skulle en chief operating officer (COO) også være far. Det fortalte han virksomheden et halvt års tid før familieforøgelsen. Han fortalte også, at han ville holde fædre- og forældreorlov. Umiddelbart efter blev han opsagt med henvisning til dårlige økonomiske resultater.

Den kommende far tog fat i Lederne, hvor han er medlem. Han ville gerne have hjælp, så han kunne blive fristillet og søge andet arbejde, men Lederne gjorde ham opmærksom på, at opsigelsen måske var i strid med ligebehandlingsloven.

Lederne mente, at opsigelsen kunne skyldes udsigten til, at COOen ville holde fædre- og forældreorlov. Men det nægtede virksomheden.

Lederne mente, at sagen var egnet til at blive prøvet ved Ligebehandlingsnævnet, måske med udsigt til en godtgørelse svarende til ni til 12 måneders løn. Men medlemmet valgte i stedet – af hensyn til et eventuelt nyt job – at få sagen afsluttet med en fratrædelsesaftale, som endte med en godtgørelse svarende til næsten to måneders løn.

Oven i det blev han fritstillet i opsigelsesperioden med en aftale om, at lønindtægt fra et eventuelt nyt job ikke kunne modregnes i lønnen.

Artiklen er skrevet med afsæt i to anonymiserede opsigelsessager fra Lederne. Berlingske har ikke haft mulighed for at interviewe de to opsagte mandlige ledere.