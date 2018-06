Vi bliver oldgamle: ATP tvinges til at flytte milliarder

Det har vist sig, at danskerne ikke minder helt så meget om amerikanerne, som ATP gik og troede. Og det får konsekvenser for, hvor mange penge der skal sættes af til at tage højde for den forventede levetid for ATPs medlemmer.

Pensionskassen har nemlig justeret sin levetidsmodel, der skal give et skøn over levetidsforventningerne, og det betyder med et snuptag, at dansken nu forventes at leve markant længere.

»Vi har udvidet metodeapparatet og for første gang inddraget detaljerede data om blandt andet dødsårsager, der gør os i stand til at give et endnu mere præcist skøn over udviklingen for levetid. Vi forventer nu, at en nyfødt pige i dag vil leve knap to år længere, end hvad vores hidtidige levetidsmodel tilskrev. For drenge ser vi en levetidsforlængelse på hele 3,7 år. Samtidig forventer vi, at 40 procent af alle nyfødte piger fra 2018 vil nå at opleve deres 100 års fødselsdag,« siger ATP-topchef Christian Hyldahl i en pressemeddelelse.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Så længe vi lever En kvinde født i 2018 forventes at leve 95,6 år efter ændringen i levetidsmodellen. Før ændringen var forventningen 93,4 år. ATP lægger altså 23,8 måneder til sin forventning. En mand født i 2018 forventes at leve 92,4 år efter ændringen i levetidsmodellen. Før ændringen var forventningen 88,7 år. ATP lægger altså 44,6 måneder til sin forventning. For en kvinde født i 2018 er forventningen, at 40 pct. bliver 100 år mod tidligere 33,2 procent. For en kvinde født i 2018 er forventningen, at 29 pct. bliver 100 år mod tidligere 18,5 procent. Kilde: ATP

Usædvanlige USA

Hovedårsagen til ændringen er ifølge pensionskassen, at USA er fjernet som en del af datamaterialet, fordi dødsårsagerne afviger så markant fra det, vi ser i Danmark. Eksempelvis er det ifølge ATP 5,5 gange så hyppigt i USA, at dødsårsagen er narkorelateret, end det er i Danmark, og 3,5 gange så hyppigt, at dødsårsagen skyldes trafikulykker. Det amerikanske islæt slår igennem, fordi USA har udgjort ca. 40 procent af datagrundlaget i levetidsmodellen. I stedet for USA inkluderes Skotland og Luxembourg, som i højere grad ligner Danmark.

Den forøgede levetidsforventning betyder, at ATP i denne uge har flyttet 20 mia. kroner fra bonuspotentialet til afdækningsporteføljen, hvorfra de livsvarige pensioner bliver udbetalt. Det er ikke første gang, at ATP må føje til denne portefølje, idet danskernes forventede levealder konstant forøges. I sommeren 2016 overførte ATP eksempelvis ti mia. kroner til afdækningsporteføljen.

En opgørelse fra Danmarks Statistik viste sidste år, at danskernes gennemsnitlige levealder siden år 2000 var vokset med 4,5 år for mænd og 3,8 år for kvinder. For børn født i 2016 var den gennemsnitlige levealder kommet op på 78,8 år for mænd og 82,8 år for kvinder. Dermed lægger ATP sig altså markant over de lidt ældre forventninger fra Danmarks statistikere, der dog også allerede dengang skrev, at skønnet nemt kunne blive ændret opad.

Efter den seneste levetidsjustering vil porteføljen være på 677,3 mia. kroner, mens bonuspotentialet udgør 99,1 mia. kroner. ATP udbetaler hvert år 16 mia. kroner i livslange pensioner, men formår også at polstre pengetanken. ATP havde således i 2017 et investeringsafkast på 29,7 mia. kroner, hvoraf 6,4 mila. kroner blev anvendt til bonustilskrivning, og 17,3 mia. kroner blev overført til 2018.