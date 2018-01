Verdens største børsnotering er i fare: »Alle er frustrerede«

Godmorgen,

Velkommen til morgenoverblikket på en dag, hvor aktierne falder verden over. Du kan følge med her i løbet af dagen.

Vi starter med historien om usikkerhed om verdens største børsnotering.

1

I årevis har Saudi-Arabien lovet, at de vil sende verdens nok mest værdifulde selskab - det statsejede oliefirma Aramco - på børsen. Men nu er børsnoteringen stødt ind i nye problemer, beretter Financial Times, som har talt med kilder tæt på processen.

For at skaffe penge til den blødende saudiske statskasse har kongehuset længe ønsket at sætte 5 pct. af olieselskabet på børsen, som de vurderer til en samlet værdi på 12.000 milliarder kroner. Dele af børsnoteringen vil foregå på børsen i hovedstaden Riyadh, men efter planen skulle Aramco samtidig noteres i udlandet i det, som vil blive verdens største børsnotering. Men den del af planen er der nu skabt tvivl om.

Det skyldes blandt andet, at dele af kongefamilien ønsker at holde selskabet 100 pct. på saudiske hænder. Et andet problem er, at saudierne er dybt uenige om, hvor børsnoteringen eventuelt skal foregå. Både London, Wall Street og Hong Kong er angiveligt i spil.

»Alle er frustrerede. Usikkerheden er ikke hensigtsmæssig, når man driver et olieselskab,« siger en kilde i Aramco til Financial Times.

2

Han tænkte ikke over det første gang, at han skrev under på kontrakten.

I syv år accepterede den nu 65-årige reparatør af kopimaskiner Bent Gudmund Larsen, at ethvert brud på tavshedspligten ville koste ham 50.000 kroner i bøde til sin arbejdsgiver. Men da han blev præsenteret for en ny kontrakt, sagde han stop. For nu var det, som fagforeningerne kalder en »dummebøde«, pludselig steget til 150.000 kroner.

Skriv under eller bliv fyret, lød meldingen fra virksomheden, fortæller Bent Larsen.

De såkaldte dummebøder - officielt kaldet konventionalbod - er juridisk uholdbare, men alligevel bliver de mere og mere almindelige, lyder det fra tre fagforeninger, ligesom ledernes organisation, Lederne, ser flere »kreative forsøg« fra virksomheder på at pålægge medarbejdere bod, der straffer dem økonomisk for at bryde tavshedspligten.

Læs mere i Berlingske Business. (kræver abonnement)

Business anbefaler

Hør også podcasten »Dine penge« om privatøkonomi:

Find alle udsendelser fra Berlingske Business i din podcast-app og på Apple TV, på Spreaker.com eller via iTunes. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea.

3

Vi skal se lidt nærmere på gårsdagens store historie:

Her stod det efter flere ugers spekulationer klart, at Novo Nordisk har tabt spillet om det eftertragtede belgiske biotekselskab Ablynx. Og spørgsmålet er nu, om Novo Nordisk anlagde den forkerte strategi.

Det danske selskab stillede sig frem i forreste linje og sendte den første serv af sted mod belgierne med et købstilbud på 19 milliarder kroner. Det bud fejede Novos franske ærkerival, Sanofi, mandag af banen ved at lægge ti milliarder kroner oveni, hvilket fik det belgiske selskab til at overgive sig. Nu kunne Novo ikke længere være med.

»Man må spørge sig selv, om den strategi, som Novo havde lagt, var den rigtige. Der må man bare sige, at Novo Nordisks bud burde have været højere, så enderne mellem Novo Nordisk og bestyrelsen og aktionærerne i Ablynx bedre kunne nås i forhold til at blive enige om en værdiansættelse,« siger Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker i Sydbank.

Læs om det opsigtsvækkende forløb her. (Kræver abonnement)

4

Den amerikanske kaffeproducent Keurig Green Mountain indgår en stor fusion med sodavandsproducenten Dr Pepper Snapple Group. Aftalen har en værdi af 125 milliarder kroner, skriver Reuters.

Begge producenter er især store i USA, hvor Dr Pepper Snapple Group blandt andet sælger 7UP, Dr Pepper-colaer og Sunkist. Keurig Green Mountain er særligt kendt for hurtig-kaffen K-Cup. Det nye selskab kommer til at hedde Keurig Dr Pepper.

5

Danmark skal være foran på de tre områder kunstig intelligens, internet of things og big data. Derfor præsenterer regeringen tirsdag en ny, digital vækstplan.

»Vores mål er, at vi skal være first in class i Europa på disse tre områder, men det er vi ikke i dag,« siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) til Berlingske Business.

Et af hovedpunkterne er en digital hub – Digital Hub Denmark - som blandt andet vil bestå af et nyt center for forskning i digitale teknologier.

En analyse fra World Economic Forum og Accenture fra foråret 2017 viser, at Danmark kan få en velstandsgevinst på 87 mia. kroner i 2025, hvis både erhvervslivet og politikere bliver bedre til at udnytte de muligheder for digitalisering, der allerede er med de nuværende teknologier.

Nordnets investeringsøkonom Per Hansen udpeger her tre ting, som investorerne bør holde øje med:

På nøgletalsfronten er der friske BNP-tal fra Frankrig og Spanien og en række tillidsindikatorer i Eurozonen. Nøgletalsdagen slutter af med amerikansk forbrugertillid.

I Europa er der regnskab fra tyske SAP, mens der i USA bl.a. kommer tal fra McDonalds og Pfizer

Det siger en hel del om den gode markedsstemning, som der har været de seneste måneder, når faldet på 0,67 % i S&P 500 i går var det største 1 dages aktiefald i mange måneder. Faldet er en naturlig konsekvens af de store stigninger. Og investorerne vil spejde lidt mere nervøst efter om de gode regnskaber, den svækkede dollar og forventninger til den amerikanske skattereform er bagt helt ind i aktiekurserne.

De asiatiske aktiemarkeder er på retræte tirsdag morgen, efter et udsalg af blandt andet Apple-aktier sendte Wall Street lavere mandag. Og trods høje renter som baggrund for en forholdsvis stærk dollar, der normalt støtter op om de asiatiske aktier, vender investorerne tommelen nedad og holder sent januarudsalg.