Valuta: Euro styrkes med udsigt til ny regering i Rom

Et nyt valg kunne ende med at blive en de facto afstemning om italienernes deltagelse i euroen. Men onsdag sagde økonomen, Carlo Cottarelli, der tirsdag blev udpeget til at skulle danne en teknokratisk italiensk regering, at partierne, der fik flertal ved valget 4. marts, muligvis alligevel kan danne regering.

Ifølge nyhedsbureauet AP har, "omstændighederne, herunder spændingerne på det finansielle marked, tvunget ham til at afvente yderligere udviklinger".

Torsdag morgen koster en euro 1,1668 dollar. Da de danske investorer lukkede bøgerne klokken 17, kostede en euro derimod 1,1611 dollar.

Renten på den toårige italienske statsobligation faldt til 1,75 pct. onsdag fra 2,71 pct. dagen før, skriver Reuters.

»Der bliver købt op i euroen, mens spændet mellem de italienske renter bliver mindre. Men billedet er stadig mudret, og det står langt fra klart, om euroens comeback er endeligt,« siger Naoya Oshikubo, der er strateg hos Barclays, til Reuters.

Tirsdag nåede euroen ifølge Reuters sit laveste niveau i de seneste ti måneder, da den kostede 1,1510 dollar.

I krydset mellem dollar og yen, styrkes yen en smule. Torsdag morgen koster en dollar 108,76 yen. Onsdag eftermiddag var prisen 108,91 yen.

ritzau/FINANS