USA's centralbank øger rente med kvart procentpoint

New York. Den amerikanske centralbank hæver renten med et kvart procentpoint til 1,5-1,75 procent.

Banken signalerer samtidig, at den også under den nye formand for centralbanken, Jerome Powell, vil gennemføre gradvise rentestigninger, skriver nyhedsbureauet AP.

Banken vil afhænde en del af sin portefølje af obligationer.

Begge ting viser tillid til, at den amerikanske økonomi fortsat er på vej op efter det katastrofale tilbageslag under det finansielle kollaps i 2008.

Det er årets første renteforhøjelse, men med al sandsynlighed blot den første af flere. Om det ender med tre eller fire i alt, må tiden vise, siger Henrik Franck, direktør og partner i Formuepleje.

- Hvis opsvinget fortsætter i samme takt, kan fire stigninger sagtens komme på tale, tror han.

Senioranalytiker i Danske Bank Mikael Olai Milhøj er på samme linje.

- Vi tror også selv, at den amerikanske centralbank vil sætte renten op yderligere to gange i år, men vi afviser dog ikke, at det kan blive nødvendigt med endnu en rentestigning, hvis den ekspansive finanspolitik virkelig får sparket gang i væksten og inflationen, siger han.

Efter den bebudede rentestigning falder dollaren yderligere over for en kurv af valutaer.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters reagerer valutamarkederne, fordi centralbanken i Washington signaler, at kun yderligere to rentestigninger er på vej i år.

Markedet har tidligere anset det for sandsynligt, at der i alt ville komme fire rentestigninger i år.

Børsen i New York reagerer positivt på meldingen fra centralbanken. Dow Jones-indekset stiger med et procentpoint.

