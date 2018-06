USAs centralbank hæver renten igen

Luk faktaboks Udvid faktaboks

OVERBLIK: USAs voldsomme økonomiske selvhjælp

Da krisen ramte USA for alvor i 2007 og truede landet med en økonomisk depression, der ikke var set siden 1930'erne, trådte landets politikere og centralbank til.

Det skete med en økonomisk stimulus af hidtil usete proportioner.

Onsdag har centralbanken fortsat arbejdet med at vende tilbage til en mere normal politik. Renten er hævet igen, og penge bliver fortsat suget ud af markedet.

Se her, hvad USA har gjort for at redde sig ud af krisen:

- Pengepolitisk:

* Fra januar 2007 til december 2008 blev renten sænket 10 gange fra 5,25 procent til 0,25 procent.

Det skete for at gøre det billigere at låne penge til at skabe vækst. Det skete samtidigt for at gøre det billigere for bankerne at skaffe penge til at overleve.

* I 2008 begyndte centralbanken at købe obligationer i markedet for 600 milliarder dollar, 4000 milliarder kroner. Det gjorde banken ved at skabe penge. Dermed blev der pumpet nye penge ud i økonomien.

* I 2010 gentog centralbanken øvelsen, da økonomien fortsat var i en elendig forfatning. Centralbanken købte op for yderligere 600 milliarder nyskabte dollar.

* I 2012 ændrede centralbanken metode. Den varslede, at den nu ville købe obligationer i markedet for 40 milliarder dollar om måneden. Det blev hævet til 85 milliarder dollar senere på året.

* I 2012 lovede banken samtidigt at holde renten tæt på nul indtil 2015 for at skabe tillid til, at der fortsat ville være lave renter lang tid frem.

* I 2013 begyndte centralbanken at mindske sine tilbagekøb af obligationer for nyskabte penge. I 2014 stoppede programmet efter at have købt obligationer for omkring 1600 milliarder dollar.

* I december 2015 hævede centralbanken renten for første gang siden 2004.

* Siden da er renten blevet hævet syv gange og ligger nu på 2,0 procent.

* I juni 2017 meddelte centralbanken, at den ville begynde at trække milliarder ud af økonomien igen. Til en start 10 milliarder dollar om måneden stigende til 50 over 12 måneder.

- Finanspolitisk:

* I 2008 gennemførte Kongressen og daværende præsident George W. Bush "Economic Stimulus Act of 2008".

Den sendte 152 milliarder dollar ud i økonomien via skatterabatter til private på 300 dollar per person, skatterabatter til virksomheder og nye regler for boliglån.

* I 2009 vedtog Kongressen og daværende præsident Barack Obama "American Recovery and Reinvestment Act of 2009".

Den sender 831 milliarder dollar ud økonomien i perioden 2009 til 2019.

Formålet var at redde eksisterende job og skabe nye. Samtidigt skulle den sætte skub i økonomien ved at investere i infrastruktur og ting som eksempelvis vedvarende energi.

* I 2008 efter kollapset af storbanken Lehman Brothers, og efter at staten måtte redde AIG for 85 milliarder dollar, vedtog Kongressen redningspakken "Emergency Economic Stabilization Act of 2008".

Den lod staten købe dårlige lån og aktiver fra nødlidende banker samt støtte dem direkte for 700 milliarder dollar.

Det skete under det, der blev kendt som TARP-programmet.

Kilder: Ritzau, WSJ, Bloomberg, Forbes

