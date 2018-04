USA vil offentliggøre en foreløbig Nafta-aftale

Den amerikanske regering planlægger at offentliggøre en foreløbig NAFTA-aftale denne måned, efter flere måneder med anspændte forhandlinger.

Det skriver The New York Times.

En endelig aftale er dog langt fra garanteret, men regeringen reviderer nogle af sine mere aggressive krav, især relateret til automobiler, der har været en af kilderne til det anspændte forhold til Canada og Mexico.

Det nye forslag vedrørende biler vil betyde, at biler der skal kvalificere sig til Naftas toldpræferencebehandling, skal laves af komponenter, der er produceret af arbejdere, der har et specifikt lønniveau.

I det tidligere forslag krævede USA, at bilerne hovedsageligt skulle bestå af amerikansk-producerede komponenter.

Donald Trump, der tidligere på ugen kaldte Nafta for pinlig, sagde i West Virginia torsdag, at en aftale kan blive offentliggjort snart.

- Vi arbejder meget hårdt på Nafta sammen med Mexico og Canada. Vi vil have noget, tror jeg, ganske snart, sagde Donald Trump ifølge The New York Times.

Ifølge kilder tæt på sagen, skal det nye forslag stoppe amerikanske bilproducenter i at flytte produktionen til Mexico for at få billigere arbejdskraft.

